Sociedad

Cierran Puente Internacional 1 Las Américas, ¿Qué Días y a Qué Hora?

CBP realizará trabajos de instalación y ajustes técnicos en el cruce internacional

Cierran Puente Internacional 1 Las Américas, ¿Qué Días y a Qué Hora?Cierran Puente Internacional 1 Las Américas, ¿Qué Días y a Qué Hora?. Foto: N+

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Cierre temporal del Puente Las Américas: Por trabajos de CBP. Planifica tu cruce

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