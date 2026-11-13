Cierran Puente Internacional 1 Las Américas, ¿Qué Días y a Qué Hora?

El Puente Internacional 1, Puente de las Américas, permanecerá cerrado temporalmente durante dos madrugadas de la próxima semana debido a trabajos de instalación y ajustes técnicos para modernizar las operaciones internacionales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con el aviso de CBP, las labores y supervisiones se realizarán los días 17 y 19 de noviembre, en un horario de 2:00 a 4:00 de la mañana. Durante esos periodos quedará suspendido el cruce tanto para vehículos como para peatones en dirección norte.

Ante el cierre, CBP recomendó a los viajeros que tengan previsto utilizar el Puente Internacional Las Américas durante esos horarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

Como alternativa para quienes necesiten cruzar durante la suspensión, permanecerá disponible el Puente Internacional 2, Juárez-Lincoln, para el tránsito vehicular.

¿Por qué es tan importante Nuevo Laredo para el comercio entre México y Estados Unidos?

Nuevo Laredo es uno de los principales puntos de conexión comercial entre México y Estados Unidos debido al movimiento de mercancías que cruza diariamente por la frontera con Laredo, Texas. Su ubicación y la infraestructura aduanera de ambos lados permiten conectar las cadenas de suministro de los dos países, por lo que es un punto estratégico para el transporte

De acuerdo con información publicada en el Periódico Oficial de Tamaulipas, por esta frontera transita alrededor del 20.8% de los flujos comerciales entre ambos países, lo que representa más de 14 mil vehículos de carga diariamente.

Su importancia también está relacionada con la infraestructura carretera, ferroviaria y aduanera que conecta a México con Estados Unidos y permite el traslado de productos de distintos sectores, como el automotriz, electrónico, industrial y agrícola.

Además, Nuevo Laredo alberga el Puente Internacional del Comercio Mundial, utilizado principalmente para el transporte de mercancías, y el Puente Internacional Juárez-Lincoln, que permite el cruce de vehículos particulares y peatones.

¿Qué puente estará disponible como alternativa durante el cierre?

Para quienes necesiten cruzar en automóvil hacia Laredo, Texas, durante los horarios señalados, podrán utilizar el Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln, que continuará operando de manera habitual.

En el caso de los peatones, se recomienda anticipar sus traslados o esperar hasta las 4:00 de la mañana, cuando se reanude el servicio en el Puente 1.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a los viajeros a consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a los cruces fronterizos.

¿Por qué es tan importante Nuevo Laredo para el comercio entre México y Estados Unidos?

Nuevo Laredo es uno de los principales puntos de conexión comercial entre México y Estados Unidos debido al movimiento de mercancías que cruza diariamente por la frontera con Laredo, Texas. Su ubicación y la infraestructura aduanera de ambos lados permiten conectar las cadenas de suministro de los dos países, por lo que es un punto estratégico para el transporte

De acuerdo con información publicada en el Periódico Oficial de Tamaulipas, por esta frontera transita alrededor del 20.8% de los flujos comerciales entre ambos países, lo que representa más de 14 mil vehículos de carga diariamente.

Su importancia también está relacionada con la infraestructura carretera, ferroviaria y aduanera que conecta a México con Estados Unidos y permite el traslado de productos de distintos sectores, como el automotriz, electrónico, industrial y agrícola.

Además, Nuevo Laredo alberga el Puente Internacional del Comercio Mundial, utilizado principalmente para el transporte de mercancías, y el Puente Internacional Juárez-Lincoln, que permite el cruce de vehículos particulares y peatones.