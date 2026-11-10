Alertan por Presuntos Fraudes en Trámites de Pasaporte en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Ante el registro de presuntos fraudes relacionados con la expedición de pasaportes, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo lanzó una advertencia a la ciudadanía para evitar que más personas sean víctimas de engaños al momento de realizar este trámite.

Las autoridades municipales recordaron que el proceso para agendar una cita es completamente gratuito y que únicamente puede realizarse a través del número telefónico 55 8932 4827, mediante una llamada o mensaje por WhatsApp.

Asimismo, exhortaron a los interesados a no confiar en páginas de internet o perfiles falsos que ofrecen citas para obtener el pasaporte a cambio de dinero, ya que podrían tratarse de intermediarios que buscan obtener información personal o realizar cobros indebidos.

El Gobierno Municipal también pidió a la población evitar compartir datos personales, realizar depósitos a cuentas de particulares o efectuar pagos por medio de gestores, por lo que recomendó consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier procedimiento.

¿Cuáles son los costos del pasaporte?

En cuanto a los costos oficiales, se informó que el pasaporte tiene diferentes tarifas dependiendo de su vigencia: un año cuesta 880 pesos; tres años, mil 795 pesos; seis años, 2 mil 640 pesos, y diez años, 4 mil 280 pesos.

Para quienes requieran mayor información o asesoría sobre el trámite, pueden acudir a las oficinas ubicadas en Maclovio Herrera número 2809, donde se brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las autoridades reiteraron el llamado a verificar la información antes de proporcionar documentos o realizar algún pago, con el propósito de evitar afectaciones económicas y proteger los datos personales de quienes buscan obtener su pasaporte.