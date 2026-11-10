Habitantes del Fraccionamiento Arboledas Denuncian Inundaciones tras Lluvias en Matamoros

Habitantes del fraccionamiento Arboledas viven entre el agua acumulada y para muchas familias, salir de casa se ha convertido en una necesidad que procuran evitar, pues hacerlo significa caminar entre calles inundadas.

Don Salvador, quien tiene más de 30 años viviendo en este sector, sabe bien lo que significa enfrentar esta situación y aunque han buscado distintas alternativas para evitar que el agua ingrese a su vivienda, el problema los sigue afectando.

Ante la falta de una respuesta oportuna, algunas familias han tenido que hacer un esfuerzo económico y comprar bombas de agua para retirar lo acumulado.

Durante esos días, las familias se ven obligadas a caminar entre el agua sucia para realizar sus actividades más básicas, con el temor de tener algún accidente o incluso contraer una enfermedad.

Decenas de familias siguen esperando que el nivel de agua disminuya y que las autoridades atiendan una problemática que, aseguran, se repite cada temporada de lluvias, pues no se trata únicamente de calles inundadas, sino de poder salir de casa con tranquilidad y proteger su patrimonio.

Por otra parte, la Unión Agrícola Regional del Norte compartió el volumen total de lluvia registrado en el área de El Ejido La Venada del municipio de Matamoros a través de una publicación en redes sociales.

La organización difundió la imagen de un pluviómetro en el que se observa una lectura aproximada de 4 pulgadas y media de agua acumulada; la medición corresponde a esta zona rural del municipio.