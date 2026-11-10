Sociedad

Habitantes del Fraccionamiento Arboledas Denuncian Inundaciones tras Lluvias en Matamoros

Ante la falta de una respuesta oportuna, algunas familias han tenido que hacer un esfuerzo económico y comprar bombas de agua para retirar lo acumulado

Habitantes del Fraccionamiento Arboledas Denuncian Inundaciones tras LLuvias en MatamorosHabitantes del Fraccionamiento Arboledas Denuncian Inundaciones tras LLuvias en Matamoros. Foto: N+

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Caminando entre agua sucia y temiendo enfermedades, vecinos de Arboledas en Matamoros exigen soluciones urgentes a las inundaciones.

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