Aseguran en Sinaloa 35 Toneladas de Sustancia Química Usada para la Elaboración de Cristal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró en Sinaloa 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para la elaboración de metanfetamina, conocida como cristal.

Como parte de esta acción, realizada por personal del Servicio de Protección Federal en el marco del Operativo Mazatlán, fueron detenidas tres personas.

El aseguramiento se realizó en el kilómetro 033+450 de la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, en dirección a Mazatlán, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos.

De manera preliminar, añadió el funcionario federal, se presume que se trata de acetato de plomo.

"Continuamos reforzando las acciones para combatir la producción de drogas, debilitar las capacidades de los grupos delictivos y proteger a las familias de Sinaloa", agregó.

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