Narcotráfico

Aseguran en Sinaloa 35 Toneladas de Sustancia Química Usada para la Elaboración de Cristal

La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada; hay tres detenidos

De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo. Foto: Gobierno de MéxicoDe manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo. Foto: Gobierno de México

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