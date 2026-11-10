Sujeto Robó Tractocamión que Transportaba Leche en la Autopista México-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Javier ‘N’ de 50 años de prisión y una multa económica de 434 mil 280 pesos.

La condena se dio debido a que en marzo de 2024, sobre la autopista México-Puebla, en el municipio de Huejotzingo, el hoy sentenciado interceptó un camión de carga que transportaba mil 90 cajas de productos lácteos de distintas marcas.

Lo anterior, una vez que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, aportara las pruebas por su responsabilidad penal en los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, y robo a personas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga.

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De acuerdo con la investigación, en los hechos fueron amagados el conductor y el copiloto, a quienes se les obligó a descender de la unidad para que abordaran, por la fuerza, otro vehículo, donde los mantuvieron privados de su libertad. Posteriormente, fueron liberados en las inmediaciones de la desviación al municipio de Xoxtla.

Tras el robo, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla localizaron el camión y detuvieron a Javier ‘N’, quien había intentado huir a pie y fue señalado directamente como uno de los participantes en los hechos.

Durante el operativo realizado por los cuerpos de seguridad fueron asegurados el tractocamión, además de la mercancía consistente en 990 cajas de leche y 100 cajas de media crema.

Con información de N+

GMAZ