Seguridad

Sujeto Robó Tractocamión que Transportaba Leche en la Autopista México-Puebla

Javier 'N' interceptó la unidad pesada con la mercancía a la altura del municipio de Huejotzingo y privó de la libertad a sus ocupantes

Sentenciado Javier N Robo Tractocamión Privación Libertad Huejotzingo Autopista México PueblaJavier 'N' fue sentenciado a 50 años de prisión. Foto: X @FGRMexico

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Javier 'N' recibe 50 años de prisión por robar un tractocamión de leche en la México-Puebla. Conoce cómo la FGR logró esta condena.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+