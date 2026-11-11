Caso Ueno Bank: ¿Había Dinero en la Bóveda de la Casa de Verano de Peña? Responde Fiscalía

La supuesta bóveda de la lujosa casa de verano del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, no guardaba dinero: es un cuarto de pánico aparentemente nuevo y está vacío.

Ubicada en San Bernardino, la casa llevaba custodiada desde el domingo, cuando fue allanada dentro del caso Ueno Bank, la investigación por el cierre de ese banco. Este martes se logró abrir la habitación y en su interior no había nada: ni dinero en efectivo ni otros elementos.

Peña, imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción. Desde esa reclusión colaboró para que la habitación pudiera abrirse.

La bóveda de la casa de Peña era una sala de pánico con acceso biométrico y llave

Un cuarto de pánico es una habitación reforzada que suele usarse para proteger a las personas ante amenazas como robos, secuestros o intrusiones. Este tenía varios sistemas de seguridad, entre ellos acceso biométrico y llave, y su entrada, como se ve en las imágenes, es un panel recubierto de piedra igual que el muro que lo rodea.

Para abrirlo hacía falta una llave, y Peña indicó dónde estaba: lo hizo desde su reclusión y a través de su defensa. Después se hicieron trabajos técnicos para superar los demás mecanismos de seguridad.

El panel recubierto de piedra abierto deja ver los sistemas de cierre y la puerta de la bóveda. Foto: Ministerio Público de Paraguay

La fiscal Silvia González Vester, que habló con periodistas, explicó que lo que parecía una bóveda es, según los términos técnicos que le detallaron, una sala de pánico, y que en el lugar no se halló dinero en efectivo. Dijo también que se nota que la habitación es nueva y que no se estaba utilizando.

La mansión de Peña pasa a un organismo de bienes incautados

Junto a la agente fiscal Elena Fiore Franco, González Vester encabezó el procedimiento y dispuso la incautación de documentos vinculados a la investigación, computadoras, equipos informáticos y componentes del sistema de circuito cerrado de televisión. Todo será sometido a los análisis correspondientes, informó el Ministerio Público.

Terminadas las principales diligencias, la administración de la casa quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Su titular, Teresa Rojas, estuvo presente y refirió que el inmueble podría ponerse en alquiler hasta que la Justicia determine su destino.

La mansión, en la zona de Ciervo Cuá, está avaluada en más de un millón de dólares, según medios paraguayos.

Caso Ueno Bank: allanamientos, una caja fuerte y trabajadores sin sueldo

Este martes, la Fiscalía también allanó en Asunción la casa del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, quien ocupó el cargo desde agosto de 2023 hasta marzo. Según el Ministerio Público, buscaba documentos que permitan determinar si transfirió fondos públicos a Ueno durante su gestión.

Un equipo policial y fiscal abrió además una caja fuerte con unos 14 mil 100 dólares, hallada en el allanamiento de la sede central de Ueno Bank del lunes. En Ueno Casa de Bolsa, empresa relacionada con el banco intervenido, continuaron los registros y los fiscales detectaron que funcionarios habrían intentado destruir información de interés para la investigación.

De acuerdo con EFE, la caída de Ueno Bank, con 2.94 millones de clientes, dejó congelados los recursos de miles de ahorradores y unos 800 millones de dólares de fondos públicos, sobre todo de cajas pensionales. La entidad recibió fondos de instituciones públicas durante el gobierno de Peña, apartado del cargo sin fueros por el Senado el viernes y detenido horas después, y su accionista mayoritario, Miguel Vásquez, está en prisión preventiva.

El Banco Central del Paraguay intervino el banco por insolvencia el martes de la semana pasada, y desde entonces unos 300 trabajadores de VMedia, la división de medios del Grupo Vásquez, quedaron suspendidos y sin sueldo.

El lunes, el Ministerio de Trabajo determinó que la cláusula de exclusividad de los trabajadores del grupo, que se cifró en más de 3 mil, no puede aplicarse, por lo que pueden volver al mercado laboral sin afectar su reclamo de liquidación. La titular de esa cartera, Mónica Recalde, dijo a medios que un equipo técnico acompañará a los interventores en el cálculo de las liquidaciones, que estimó que comenzarán a pagarse en los próximos días.

CT