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Caso Ueno Bank: ¿Había Dinero en la Bóveda de la Casa de Verano de Peña? Responde Fiscalía

El cuarto parece nuevo y Peña, vía su defensa, indicó dónde estaba la llave

Caso Ueno Bank: ¿Había Dinero en la Bóveda de la Casa de Verano de Peña? Responde FiscalíaEl panel recubierto de piedra abierto deja ver los sistemas de cierre y la puerta de la bóveda. Foto: Ministerio Público de Paraguay

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Caso Ueno Bank: ¿Qué Está Pasando en Paraguay? Fiscalía Responde si Había Dinero en Casa de Santiago Peña | N+