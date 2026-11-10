Thomas Markle, Padre de Meghan, Se Quita su Grillete Electrónico y Vuelve a ser Detenido
Un juez le había permitido salir con monitoreo y ordenó una evaluación de competencia mental
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Thomas Markle, padre de Meghan, la duquesa de Sussex, se cortó el dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba en el tobillo y fue detenido de nuevo este martes, días después de su primer arresto por presuntamente conservar material de abuso sexual infantil en bodegas de California, informó el primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.
Markle, de 82 años, permanece bajo custodia en espera de una audiencia en la Corte Federal de Tampa, Florida. Según Essayli, fue arrestado poco después de que se cortó el brazalete, a la 1:45 de la madrugada.
Su primer arresto ocurrió el viernes pasado y siguió al decomiso de unos 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos de película y libros que contenían presuntas imágenes de abuso sexual infantil, en bodegas del área de Los Ángeles, dijo el fiscal.
Ese día fue sacado en ambulancia de un centro de cuidado para adultos mayores en Lakeland, Florida. Horas después, un juez le permitió salir con la condición de que fuera monitoreado electrónicamente, lo que normalmente implica llevar un brazalete en el tobillo, y ordenó una evaluación de competencia mental con informe a más tardar el 20 de noviembre.
Markle vivía este año en Filipinas cuando sufrió un derrame cerebral y le amputaron la pierna izquierda, lo que lo obligó a regresar a Estados Unidos. Su detención siguió a reportes del tabloide británico The Sun, que afirmó que un medio hermano de Meghan encontró una colección de imágenes de abuso sexual infantil mientras desocupaba la casa de su padre en Filipinas. El hallazgo llevó a información sobre dos bodegas en California que Markle rentaba desde 2008.
Meghan dijo recientemente estar "profundamente angustiada" por las acusaciones de que se halló esa colección en la que fue la casa de su padre, y reveló que en 2019 se envió a la policía de Londres una carta sobre él.
"Hacía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre y se me aseguró que estaban siendo investigadas", dijo Meghan sobre la carta.
"Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión de ciertos medios a lo largo de los años, cualquier distancia con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedeció a una sola razón: protegerlos", afirmó la duquesa de Sussex.