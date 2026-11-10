Thomas Markle, Padre de Meghan, Se Quita su Grillete Electrónico y Vuelve a ser Detenido

Thomas Markle, padre de Meghan, la duquesa de Sussex, se cortó el dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba en el tobillo y fue detenido de nuevo este martes, días después de su primer arresto por presuntamente conservar material de abuso sexual infantil en bodegas de California, informó el primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

Markle, de 82 años, permanece bajo custodia en espera de una audiencia en la Corte Federal de Tampa, Florida. Según Essayli, fue arrestado poco después de que se cortó el brazalete, a la 1:45 de la madrugada.