Internacional

Thomas Markle, Padre de Meghan, Se Quita su Grillete Electrónico y Vuelve a ser Detenido

Un juez le había permitido salir con monitoreo y ordenó una evaluación de competencia mental

Thomas Markle, Padre de Meghan, Se Quita su Grillete Electrónico y Vuelve a ser DetenidoMeghan, duquesa de Sussex, saluda a simpatizantes; su padre, Thomas Markle, fue detenido de nuevo este martes. Foto: Reuters / Archivo

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