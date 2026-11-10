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Sigue Caída de Acciones de Nvidia: Este Es su Valor Actual

La compañía de inteligencia artificial acumula pérdidas superiores a los 400 mil millones de dólares en valor de mercado

Sigue Caída de Acciones de Nvidia: Este es su Valor ActualDirector ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang. Foto: AFP

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Nvidia cae en la bolsa tras revelaciones sobre su CEO. Las acciones bajan 6.32% y la empresa pierde 400 mil millones en valor de mercado.

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