Sigue Caída de Acciones de Nvidia: Este Es su Valor Actual

Las acciones de Nvidia registraron una nueva caída este martes en la Bolsa de Nueva York, en medio del escrutinio sobre la compañía de Inteligencia Artificial luego de que su director ejecutivo, Jensen Huang, reconociera una relación extramarital con una presunta espía china.

De acuerdo con información de la agencia AFP, hacia las 11:15, tiempo de la CDMX, los títulos de Nvidia retrocedían 6.32%, hasta ubicarse en 167.35 dólares por acción.

La caída se produce después de las revelaciones difundidas durante el fin de semana sobre Huang, que han generado atención sobre el gigante tecnológico y su máximo directivo.

Desde entonces, Nvidia ha perdido más de 400 mil millones de dólares en valor de mercado, lo que provocó que descendiera al tercer lugar entre las empresas con mayor capitalización bursátil a nivel mundial.

Con este movimiento, la compañía quedó por detrás de Apple y Microsoft, que ahora ocupan los dos primeros puestos de ese listado.

Por otra parte, accionistas de Nvidia presentaron una demanda colectiva contra la compañía y su director ejecutivo, Jensen Huang, por la supuesta relación extramarital del empresario con una mujer acusada de ser espía china.

La firma legal estadounidense Rosen Law Firm dio a conocer que presentó la demanda en la que acusa a Huang y al gigante de la inteligencia artificial Nvidia de no revelar a los accionistas esta relación.

En octubre pasado, el diario The New York Times reportó que Huang tuvo una relación cercana con Alice Huang, ejecutiva china ligada a la empresa de centros de datos Megaspeed, de Singapur.

La mujer no es familia del jefe ejecutivo de Nvidia, de 63 años y nacido en Taiwán.

Cabe señalar que las acciones del fabricante de chips se desplomaron después de que Nvidia abrió una investigación sobre los informes de que Huang había sido "el objetivo de una operación de inteligencia extranjera", que Pekín niega.