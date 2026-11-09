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Caen Acciones de Nvidia tras Señalamientos de Supuesto Espionaje

Los títulos de la empresa estadounidense retrocedieron en las primeras operaciones de Wall Street

Caen Acciones de Nvidia Tras Señalamientos de Supuesto Espionaje Relacionado con Jensen HuangAcciones de NVIDIA Caen Esta Mañana en Wall Street. Foto: AFP

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Las acciones de Nvidia caen 8.74% tras acusaciones de espionaje contra su CEO, Jensen Huang.

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