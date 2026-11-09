Caen Acciones de Nvidia tras Señalamientos de Supuesto Espionaje

Las acciones de Nvidia registraron una fuerte caída durante las primeras operaciones de este lunes en la Bolsa de Nueva York, en medio de señalamientos por un supuesto caso de espionaje que involucra al director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang.

A las 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México, los títulos de la empresa estadounidense retrocedían 8.74%, hasta cotizarse en 170.33 dólares.

La caída representaba una pérdida aproximada de 300 mil millones de dólares en su valor de mercado, lo que afectaba a Nvidia, considerada la segunda empresa con mayor capitalización bursátil del mundo.

El retroceso se produjo mientras el caso de supuesto espionaje relacionado con Jensen Huang presionaba el desempeño de las acciones de la compañía en Wall Street.

Mientras las acciones de Nvidia registraban pérdidas, los principales índices de Wall Street operaban al alza. A las 9:20 de la mañana, tiempo del centro de México (15:20 GMT), el Dow Jones avanzaba 1.61%, el S&P 500 subía 1.89% y el Nasdaq Composite ganaba 2.40%.

De acuerdo con Reuters, nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 se encontraban en terreno positivo, con las mayores ganancias en las áreas de consumo discrecional y servicios de comunicación. Entre las empresas tecnológicas que registraban avances estaban Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon, con incrementos de entre 2.5% y 5%.

En el sector de semiconductores también se observaban ganancias. Marvell Technology subía 5% y Broadcom avanzaba 6.5%, mientras que Intel y Qualcomm registraban incrementos cercanos al 2%. Por su parte, el índice Philadelphia Semiconductor, que agrupa a empresas del sector, avanzaba 3.3%, luego de registrar su peor semana desde marzo de 2025.

Reuters señaló que el comportamiento positivo de los mercados se producía mientras los inversionistas evaluaban las preocupaciones recientes sobre la inteligencia artificial y esperaban conocer más detalles sobre la polémica relacionada con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.