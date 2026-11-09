Sociedad

Protesta de Empleados del PJF Genera Afectación Vial en Veracruz

Las instalaciones permanecen sin acceso al público y la circulación vehicular está reducida a un solo carril mientras continúa la manifestación

Afectación vial en Boca del Río por protesta de empleados del Poder JudicialAfectación vial en Boca del Río por protesta de empleados del Poder Judicial. Foto: N+

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Empleados del Poder Judicial protestan en Boca del Río por evaluaciones laborales. Instalaciones cerradas y tráfico afectado.

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