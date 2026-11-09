Protesta de Empleados del PJF Genera Afectación Vial en Veracruz

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se sumaron a las protestas nacionales en Boca del Río, en rechazo a las evaluaciones que se pretenden aplicar al personal, pues consideran que podrían derivar en despidos.

La manifestación se realiza fuera de las instalaciones ubicadas sobre la avenida Juan Pablo II en el municipio boqueño, donde los empleados colocaron un candado en la puerta de acceso, por lo que se encuentran suspendidas las actividades y no se permite el ingreso de personas que acuden a realizar diligencias.

Los trabajadores expresaron su inconformidad ante las medidas anunciadas y se sumaron al movimiento que se desarrolla en distintas partes del país durante la mañana de este lunes.

La protesta también ha generado afectaciones a la circulación sobre la avenida Juan Pablo II, en dirección al bulevar Manuel Ávila Camacho, donde elementos de Tránsito mantienen vigilancia y reducen el paso vehicular a un solo carril. Se recomienda circular con precaución por la zona.