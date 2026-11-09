Seguridad

Detienen al Presunto Feminicida de Danna Itzel, Modelo Asesinada en Xalapa

Kevin Alberto ’N’ está siendo investigado por el delito contra la salud y por presuntamente estar involucrado en el asesinato de una mujer en la capital del estado

Detienen al Presunto Feminicida de Danna Itzel, Modelo Asesinada en XalapaFue detenido por policías ministeriales Kevin Alberto ’N’, por delitos contra la salud y feminicidio. Foto: FGE

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Kevin Alberto 'N' es detenido por presunto feminicidio de Danna Itzel en Xalapa. Las autoridades investigan este impactante crimen.

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