Detienen al Presunto Feminicida de Danna Itzel, Modelo Asesinada en Xalapa

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó sobre la detención de Kevin Alberto ’N’ por hechos que podrían ser constitutivos del delito contra la salud, además de ser investigado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

Las autoridades investigan su posible participación en el feminicidio de una mujer identificada como Danna Itzel, hecho ocurrido el pasado 7 de noviembre en la colonia Rafael Lucio en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Es de mencionar, que el cuerpo de Danna fue encontrado con signos de violencia, por lo que su asesinato se investiga como feminicidio.

Kevin Alberto ’N’ fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente quien determinará su situación jurídica. Mientras tanto las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.