Así Es la Nueva Moneda del Papa León XIV por Visita a Perú

La visita del papa León XIV a Perú tendrá un reconocimiento en la numismática del país. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acuñó medallas conmemorativas de plata y de aleación de alpaca para recordar la llegada del pontífice, programada a partir de este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Destacó la importancia de la visita debido a la relación que el líder de la Iglesia católica mantiene con el territorio peruano, donde desarrolló parte importante de su labor religiosa.

Las piezas presentan dos caras con elementos relacionados con el pontificado de León XIV y su vínculo con Perú. En el anverso aparece el pontífice de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo. También se incluye el mapa del país y la inscripción "Papa León XIV Perú 2026" en la parte superior.

Medalla Papa León XIV. Foto: Banco Central de Reserva del Perú

En el reverso se encuentra el escudo pontificio, acompañado del lema "In illo uno unum", que se traduce como "En el único Cristo somos uno". La leyenda "Papa León XIV visita al Perú" también forma parte del diseño.

La emisión de estas piezas coincide con los preparativos para el regreso de León XIV a Perú, país donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa. Antes de asumir el pontificado, Robert Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, y posteriormente obtuvo la nacionalidad peruana.

De acuerdo con el programa previsto para su primer viaje apostólico por América Latina, el pontífice llegará a Lima la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026. Su recorrido incluye actividades en la capital peruana, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, así como celebraciones religiosas y encuentros con autoridades, jóvenes, integrantes de la Iglesia y comunidades amazónicas.

FBPT