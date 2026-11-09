Internacional

Así Es la Nueva Moneda del Papa León XIV por Visita a Perú

El Banco Central de Reserva del Perú presentó piezas conmemorativas de plata y aleación de alpaca para recordar la llegada del pontífice

Papa León XIVEl Papa León XIV durante un evento titulado "En las raíces de Europa por la paz y la unidad". Foto: AFP

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