Pa'l Norte 2027 en Monterrey: Estas son las Fechas para la Venta de Boletos

El festival de música Pa'l Norte 2027 ya anunció las fechas para la venta de boletos del evento que se realizará el 26, 27 y 28 de marzo de próximo año en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aún se está a la espera del Line Up con los grupos y artistas que se presentarán en esta donde cumple su XV aniversario.

Las personas que busquen adquirir el ‘Abono tempranero’ de Pa'l Norte 2027, que incluye boleto para los tres días del festival, podrán hacerlo en la venta exclusiva de Hey Banco el próximo 13 de noviembre a partir de las 14:00 hrs.

La venta libre de los boletos será al siguiente día, el 14 de noviembre a las 11:00 hrs, a través del sistema de Ticketmaster. Hasta el momento, el festival Pa'l Norte 2027 no ha dado a conocer el costo que tendrán los boletos.

Las fechas del festival de música fueron anunciadas el pasado 5 de noviembre a través de la cuenta oficial de Pa'l Norte, donde informaron que el evento se realizará el 26, 27 y 28 de marzo de 2027, en el Parque Fundidora, ubicado en la ciudad de Monterrey, donde se lleva a cabo cada año.

SHH