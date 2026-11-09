Sociedad

Cae en Monterrey Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

La suerte favoreció a un participante que adquirió el billete ganador en Monterrey, Nuevo León

La suerte llega a Monterrey gana billete premio de 7 millones de pesosMonterrey recibe billete ganador del premio mayor de la Lotería Nacional

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Premio millonario de la Lotería Nacional llega a Monterrey, Nuevo León

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