Cae en Monterrey Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

La suerte llegó a Monterrey, Nuevo León, luego de que el premio mayor de 7 millones de pesos de la Lotería Nacional resultara ganador con un billete remitido para su venta en esta ciudad, durante la realización del sorteo número 1766.

El sorteo se llevó a cabo en conmemoración del 22 aniversario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, una edición especial que reunió a los participantes en torno a la posibilidad de obtener uno de los premios establecidos por la Lotería Nacional.

En punto de las 8:00 de la noche, se realizó el sorteo en las instalaciones del teatro de la Lotería Nacional, ubicado en la Ciudad de México, donde se dio a conocer el resultado del premio mayor, que contó con una bolsa garantizada de 7 millones de pesos en una sola serie.

De acuerdo con los resultados anunciados durante el evento, el signo Acuario, con el número 6518, fue el afortunado ganador del premio mayor. Este billete fue remitido para su venta en Monterrey, Nuevo León, por lo que la capital regiomontana se convirtió en el lugar donde se distribuyó el número ganador de este importante premio.

La noticia representa una buena fortuna para quien haya adquirido el billete correspondiente, ya que podría convertirse en el afortunado acreedor de los 7 millones de pesos establecidos como premio mayor en esta edición del sorteo.

Asimismo, la Lotería Nacional informó sobre los premios de reintegro, los cuales corresponden a los billetes del signo Acuario y a aquellos que cuentan con terminación en el número 8. De esta manera, quienes participaron en el sorteo también tienen la oportunidad de revisar sus billetes para conocer si cuentan con alguno de los números favorecidos.

El sorteo número 1766 formó parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, destacando la participación de la Lotería Nacional en esta celebración.

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!

RR/ Noticias N+