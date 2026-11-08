Sociedad

Marina Activa Plan de Prevención ante Inundaciones por Lluvias en Matamoros, Tamaulipas

Estas acciones buscan prevenir mayores afectaciones y brindar asistencia a la población que lo requiera

Marina Activa Plan de Prevención ante Inundaciones por Lluvias en Matamoros, TamaulipasMarina Activa Plan de Prevención ante Inundaciones por Lluvias en Matamoros, Tamaulipas. Foto: Secretaría de Marina

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La Secretaría de Marina activa el Plan de Prevención en Matamoros para enfrentar las inundaciones. Personal naval trabaja en desagüe y vigilancia para proteger a la población.

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