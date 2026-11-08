Marina Activa Plan de Prevención ante Inundaciones por Lluvias en Matamoros, Tamaulipas

Ante las inundaciones y acumulaciones de agua ocasionadas por las intensas lluvias registradas en Matamoros, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México activaron el Plan Marina en su fase de Prevención, con el propósito de auxiliar a la población y reducir las afectaciones.

Personal adscrito al Sector Naval realiza labores de desagüe en diferentes calles y avenidas de la ciudad, principalmente en los puntos donde se registra mayor acumulación de agua, a fin de disminuir los niveles y facilitar la circulación vehicular.

Asimismo, las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE’S) mantienen recorridos de vigilancia y monitoreo en distintos sectores de Matamoros, ante el pronóstico de que continúen las precipitaciones en la región.

La Secretaría de Marina informó que estas acciones buscan prevenir mayores afectaciones, agilizar la movilidad y brindar asistencia a los habitantes que lo requieran, además de salvaguardar la integridad y seguridad de la población ante la contingencia.