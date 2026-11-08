Danna Yanina ’N’ Busca Prisión Domiciliaria; Audiencia Continuará Este Lunes en Tamaulipas

Luego de ocho horas de audiencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira, relacionada con la solicitud de modificación de la medida cautelar de Danna Yanina ‘N’, vinculada a proceso por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos. Fue pospuesta para este lunes 9 de noviembre, a las 12:00 horas.

Al término de la audiencia, el abogado defensor de la joven, Carlos David Robles Figueroa, informó que buscan que se modifique la medida cautelar por prisión domiciliaria. Aseguró que ya cuentan con todos los elementos necesarios para que esta pueda llevarse a cabo, debido a que la familia de Danna reside actualmente en Tampico y el domicilio propuesto ya fue inspeccionado por la autoridad correspondiente.

Asimismo, señaló que Danna Yanina fue la única que rindió declaración durante el desahogo de los elementos de prueba presentados en esta audiencia.

El litigante manifestó que mantiene una postura positiva respecto a las respuestas y argumentos expuestos por su representada durante su intervención ante la autoridad judicial.

La audiencia continuará este lunes 9 de noviembre, cuando se dará seguimiento a la exposición de los elementos de prueba y a los argumentos relacionados con la solicitud de modificación de la medida cautelar.