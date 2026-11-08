Seguridad

Danna Yanina ’N’ Busca Prisión Domiciliaria; Audiencia Continuará Este Lunes en Tamaulipas

Se dará seguimiento a la exposición de los elementos de prueba

Reanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata; Definen su Medida CautelarReanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata; Definen su Medida Cautelar. Foto: FGJ

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Audiencia de Danna Yanina se pospone: su defensa confía en obtener prisión domiciliaria.

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Continúa Audiencia de Danna Yanina ‘N’; Jueza Otorga Más Tiempo en Tamaulipas | N+