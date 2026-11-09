Choque de Trenes Deja 7 Muertos y al Menos 125 Heridos Cerca de El Cairo, Egipto

Un accidente de trenes ocurrido este domingo al sur de El Cairo, Egipto, dejó al menos siete muertos y 125 personas heridas.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el distrito de Al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros al sur de El Cairo, cuando un tren que viajaba hacia la provincia de Fayoum se estrelló contra la parte trasera de un tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, según reportó el Ministerio de Transporte.

El Ministerio de Salud dio el balance de víctimas. Dio a conocer que una de las personas fallecidas fue el maquinista del tren que se dirigía a Fayoum, mientras que 70 de los heridos fueron dados de alta tras recibir atención médica.

Una inspección indicó que el choque ocurrió cuando el tren Giza-Fayyoum chocó con el último vagón del tren El Cairo-Aswan, que estaba detenido en la misma vía y viajaba en la misma dirección, señalaron las autoridades.

Ayman Gamal, un residente de Kafr Girza en al-Ayyat donde ocurrió el choque, destacó que habitantes de la zona acudieron al rescate de sobrevivientes y llamaron a las ambulancias.

Añadió que vio que alrededor de 80 de los heridos fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos. Algunos pasajeros quedaron atrapados dentro de uno de los vagones del tren detenido y estaban muertos cuando los sacaron, dijo.

Fuera del Hospital Central de al-Wasta, en la provincia de Beni Suef, a donde fueron trasladados algunos de los heridos, los sobrevivientes estaban conmocionados y muchos de ellos tenían problemas para respirar.

Farha Gamal, quien viajaba a bordo del tren de Fayyoum, dijo que vio a algunos pasajeros que parecían muertos y a otros que buscaban desesperadamente la manera de salir de los vagones.

“Había otros vagones que estaban completamente destrozados”, señaló en una entrevista.

El presidente Abdel-Fattah el-Sissi dijo en redes sociales que ordenó una investigación inmediata del choque.

La Autoridad de Ferrocarriles de Egipto indicó que se enviaron equipos de emergencia y grúas al lugar para retirar los restos y restablecer el servicio ferroviario a su horario normal lo antes posible.

TLS