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Choque de Trenes Deja 7 Muertos y al Menos 125 Heridos Cerca de El Cairo, Egipto

Autoridades investigan el accidente que dejó personas fallecidas y personas atrapadas en el tren

Dos trenes chocaron en Al-Ayyat, Giza, EgiptoEl lugar donde dos trenes chocaron en Al-Ayyat, Giza, Egipto, el domingo 8 de noviembre de 2026. Foto: AP

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Choque de trenes en Egipto: 7 muertos y 125 heridos. Rescatistas y vecinos acudieron al lugar. Descubre cómo ocurrió este trágico accidente.

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