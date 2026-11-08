Trump Reconoce Que su Política de Deportaciones fue 'Demasiado Dura'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", en una entrevista este domingo con la cadena CBS, a pocos días después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias del martes.

"Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario cuando se le preguntó sobre sus políticas hacia los inmigrantes, según fragmentos difundidos por la cadena en las redes sociales.

De acuerdo con un extracto de una entrevista emitida el domingo, el presidente Trump declaró a "60 Minutes" de la CBS: "Creo que fue demasiado dura... Creo que podría ser demasiado dura".

Si bien el republicano ha conseguido apoyo interno por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la agresiva campaña de su administración para deportar a millones de inmigrantes indocumentados ha provocado opiniones en contra.

No obstante, pese a los resultados de las intermedias, el viernes pasado el presidente Trump reforzó la estrategia contra la inmigración indocumentada. Nombró como jefe de gabinete a Stephen Miller, artífice de esa política de línea dura.

El nombramiento despertó las voces de quienes consideran que la contraofensiva inmigrante no disminuirá tras la derrota electoral republicana.

Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldara a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a principios de este año.

TLS