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Trump Reconoce Que su Política de Deportaciones fue 'Demasiado Dura'

Tras la derrota republicana, Trump admitió que las redadas migratorias y las operaciones de ICE pudieron ser 'muy duras'

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters

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Trump admite que su política de deportaciones fue 'demasiado dura'. ¿Qué significa esto para el futuro de la inmigración en EE.UU.? Descúbrelo aquí.

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