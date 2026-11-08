Cierran Lateral de la Autopista México-Puebla por Hallazgo de Hombre Muerto

Una persona fue localizada suspendida en un puente de la autopista México-Puebla, a la altura de la Colonia Conjunto Habitacional Esmeralda, en el municipio de Puebla.

El reporte movilizó a corporaciones policiales y cuerpos de emergencia. Por las diligencias fue cerrada la lateral de la autopista México-Puebla.

Policías municipales, estatales y paramédicos acudieron al sitio. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, así como la causa del fallecimiento.

El hallazgo ocurrió a un costado de la autopista México-Puebla antes de llegar a la zona de los estadios.

Se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento de cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Con información de N+

JAPR