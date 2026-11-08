Seguridad

Cierran Lateral de la Autopista México-Puebla por Hallazgo de Hombre Muerto

El reporte movilizó a corporaciones policiales y cuerpos de emergencia a la altura de la UH Esmeralda

Se despliega operativo por la muerte de una persona.Se despliega operativo por la muerte de una persona. Foto: N+

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Un hombre fue hallado muerto en un puente de la autopista México-Puebla.

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