Cierran Lateral de la Autopista México-Puebla por Hallazgo de Hombre Muerto

Una persona fue localizada suspendida en un puente de la autopista México-Puebla, a la altura de la Colonia Conjunto Habitacional Esmeralda, en el municipio de Puebla.
El reporte movilizó a corporaciones policiales y cuerpos de emergencia. Por las diligencias fue cerrada la lateral de la autopista México-Puebla.
Policías municipales, estatales y paramédicos acudieron al sitio. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, así como la causa del fallecimiento.
El hallazgo ocurrió a un costado de la autopista México-Puebla antes de llegar a la zona de los estadios.
Se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento de cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.
Con información de N+
JAPR