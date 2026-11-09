Entretenimiento

'Buena Vista Social Club', el Musical que es una Carta de Amor al Son Cubano

El montaje se estrena el 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes. Cuenta la historia de cómo resurgió un grupo de músicos veteranos para grabar uno de los álbumes más influyentes

Buena Vista Social ClubLuego de su paso por Broadway, 'Buena Vista Social Club' llega al Tetro de los Insurgentes. Foto: Cortesía
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