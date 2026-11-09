'Buena Vista Social Club', el Musical que es una Carta de Amor al Son Cubano

El musical 'Buena Vista Social Club' llega a la Ciudad de México tras su paso por Broadway. Es la primera producción de la obra realizada fuera de Estados Unidos. Se presentará de miércoles a domingo, con 28 artistas en escena y una duración de dos horas y diez minutos. La dirección es de Saheem Ali, y el libreto es de Marco Ramírez. Héctor Sandarti y Zark interpretan a Compay Segundo, en su etapa madura y en su juventud.

La obra se mueve entre dos épocas: en la Cuba de los años cincuenta, vemos a los músicos en la escena de La Habana en vísperas de la Revolución. En el presente, Omara, Compay Segundo, Rubén e Ibrahim son convocados, después de años lejos de la música, para grabar un disco que rinde homenaje al son y a su propia historia.

El musical, basado en hechos reales, retrata los hechos ocurridos en 1996, cuando los productores, Ry Cooder y Juan de Marcos González, reunieron músicos cubanos experimentados como Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo y Rubén González en los estudios EGREM de La Habana. Esto dio paso a la grabación de un álbum que se convertiría en un fenómeno mundial.

La producción ganó un Grammy, los llevó a una presentación memorable en el icónico escenario del Carnegie Hall, en la ciudad de Nueva York, en 1998, y creó una nueva ola de influencia del son cubano en el mundo.

La historia del musical se dearrolla en dos momentos históricos cruciales para 'Buena Vista Social Club'. Foto: Cortesía

La orquesta emerge al escenario

Durante la función, la orquesta no se queda en el foso y acompaña a los protagonistas en escena; participa en la historia y exalta el color de la escenografía. La combinación de música en vivo, escenografía y actuación resulta en una experiencia completa para los espectadores.

Las canciones icónicas conectan con la pérdida que trajo la ola de cambios posterior a la Revolución. Entre ellas están "Candela", "Chan Chan", "Veinte años", "Dos gardenias", "La negra Tomasa" y "El cumbanchero".

Dos Omaras

Las actrices que interpretan a Omara muestran un contraste notable. La joven, interpretada por Mariana Dávila, encarna la emoción de la promesa y de perseguir los sueños. La Omara consolidada, Analy, encarna el dolor por una realidad perdida y la dureza de lo vivido.

La obra plantea que los sueños están atravesados por la realidad política: nacen de ella y se rompen por ella. Explora, de manera sutil, el dolor de una ciudad de sueños rotos, el de quienes se quedaron y la añoranza de quienes se fueron.

La puesta en escena estrenará el próximo jueves 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes. La función tiene una duración de 2 horas con 10 minutos y un intermedio de 15 minutos.

Con información de Fernanda Marañón.