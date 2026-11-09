Seguridad

Jóvenes Causan Destrozos en Supermercado de Plaza Oriente Tras Detención por Presunto Robo

Policías de la SSC acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una joven retenida por personal de seguridad privada, quienes señalaron que, al parecer, sustrajo mercancía del establecimiento

Policía de CDMXPersonal de vigilancia del establecimiento solicitaron apoyo de la SSC. Foto: Cuartoscuro
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