Jóvenes Causan Destrozos en Supermercado de Plaza Oriente Tras Detención por Presunto Robo

Luego de la detención de una joven en Plaza Oriente este domingo, se desató una serie de agresiones por parte de un grupo de personas en contra de personal de una tienda de autoservicio, además de causar daños al establecimiento.

El video en el que se puede observar a jóvenes lanzando objetos y carritos de supermercado contra las puertas de la tienda, mientras elementos de vigilancia privada tratan de mantener cerrado el acceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre en la plaza comercial ubicada en Canal de Tezontle, colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, alcaldía Iztapalapa.

Agregaron que, en atención a los hechos, policías de la dependencia acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una joven retenida por personal de seguridad privada, quienes señalaron que, al parecer, sustrajo mercancía del establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

"A petición de la parte denunciante, la implicada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes, quien determinará su situación jurídica", agregó la SSC.