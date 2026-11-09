¿Quién Es el 'R2'? Líder de 'Los Rs' Por el que se Desató una Balacera en Zapopan

La captura de Rafael Álvarez Ayala, alias ‘R2’, identificado por las autoridades como presunto líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales en Zapopan, Jalisco. El operativo, que derivó en un enfrentamiento armado, dejó al presunto jefe criminal y a dos elementos de la Marina lesionados, además de 19 personas detenidas.

Su arresto representa un movimiento relevante dentro de las investigaciones contra las estructuras del crimen organizado que operan en el occidente del país, particularmente en Jalisco y Michoacán, donde las autoridades ubican las actividades de la célula conocida como “Los Rs”.

De acuerdo con la información difundida por autoridades mexicanas y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la localización de ‘R2’ fue resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información entre ambos países.

¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, alias ‘R2’?

Rafael Álvarez Ayala, conocido como ‘R2’, es identificado por las autoridades como un integrante de alto rango del CJNG y presunto líder de ‘Los Rs’, una célula criminal con presencia en los estados de Jalisco y Michoacán.

A esta organización se le atribuyen actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas, además de agresiones contra corporaciones de seguridad.

Uno de los aspectos que colocó a ‘R2’ entre los objetivos prioritarios de las autoridades es su presunta relación con investigaciones por homicidio y otros delitos de alto impacto.

Según la información difundida durante el operativo, contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán.

También era buscado por autoridades estadounidenses, que lo relacionan con investigaciones federales por tráfico de drogas y armas de fuego. La DEA confirmó que existía una solicitud de colaboración para localizarlo y destacó que la información de inteligencia compartida permitió ubicarlo.

En Michoacán, las actividades atribuidas a “Los Rs” también estarían relacionadas con extorsiones contra empresarios y productores agrícolas, particularmente del sector aguacatero, una de las actividades económicas más importantes de la entidad.

El "R2" ya había sido detenido en 2012

No es la primera vez que el “R2" queda en manos de las autoridades. Su historial se remonta a septiembre de 2012, cuando elementos del Ejército Mexicano lo capturaron en Zapopan, Jalisco, durante un operativo contra integrantes del entonces Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicado el 9 de septiembre de ese año, Rafael fue detenido junto con sus hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias ‘R1’, y Jesús Santiago Álvarez Ayala, también identificados como integrantes de la organización criminal.

En aquella ocasión, Rafael Álvarez Ayala era identificado como ‘R2’ o ‘El Barbas’ y señalado por la Sedena como presunto lugarteniente y jefe operativo del grupo criminal, encargado de dirigir células del CJNG en Jalisco.

Su captura ocurrió durante dos acciones simultáneas realizadas el 6 de septiembre de 2012 en Guadalajara y Zapopan, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Las autoridades también lo relacionaron con las operaciones de narcotráfico de sus hermanos y con la expansión de la organización hacia otras entidades.

Rafael Álvarez Ayala, alias ‘R2’, habría recuperado su libertad en noviembre de 2022, después de permanecer aproximadamente 10 años en prisión por su presunta participación en actividades del Cártel Jalisco.

De acuerdo con los antecedentes publicados, en junio de 2016 un juez federal había sentenciado a Rafael y a sus hermanos a 20 años de prisión por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud. No obstante, posteriormente los hermanos recuperaron su libertad.

Catorce años después de aquella primera detención, el nombre de Rafael Álvarez Ayala vuelve a aparecer en un operativo de alto impacto en Jalisco. Ahora, identificado como presunto líder de ‘Los Rs’, fue capturado nuevamente tras el enfrentamiento armado en un establecimiento de la colonia Circunvalación Vallarta, en Zapopan.

El operativo que terminó en una balacera en Zapopan

La captura ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando elementos de seguridad llegaron a un establecimiento de comida oriental que operaba como restaurante en la colonia Circunvalación Vallarta, en Zapopan.

El inmueble, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, tenía aproximadamente cuatro semanas de funcionamiento.

La intervención de las fuerzas federales provocó un intercambio de disparos luego de que los uniformados presuntamente fueran recibidos con detonaciones de arma de fuego. Las ráfagas se prolongaron durante aproximadamente cinco minutos, de acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en los alrededores.

La movilización de las fuerzas de seguridad generó incertidumbre entre habitantes, trabajadores y visitantes de la zona.

La circulación fue cerrada en los alrededores de la avenida México y su cruce con Terranova, mientras unidades federales y estatales establecieron un perímetro de vigilancia para impedir el acceso de vehículos y peatones.

Un helicóptero de la Marina sobrevoló el área durante las diligencias, mientras los elementos de seguridad reorganizaban sus unidades para trasladar a los detenidos.

De acuerdo con el reporte de N+, algunos vecinos se acercaron para preguntar qué estaba ocurriendo, mientras otros permanecieron resguardados ante el temor provocado por las detonaciones.

En las inmediaciones también había un hotel, establecimientos comerciales y canchas de futbol. Algunas personas que se encontraban en estos espacios no pudieron abandonar la zona debido a los cierres viales.

Minutos después del operativo, la DEA difundió un mensaje en el que confirmó el arresto de Rafael Álvarez Ayala y reconoció la colaboración de las autoridades mexicanas.

En su pronunciamiento, la agencia estadounidense señaló que ‘R2’ es considerado un líder de alto rango del CJNG, organización a la que atribuyó actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y violencia. Asimismo, informó que la inteligencia proporcionada por Estados Unidos ayudó a las autoridades mexicanas a localizarlo y recordó que el detenido es buscado en ese país por cargos federales relacionados con el tráfico de drogas y armas de fuego.

TLS