Seguridad

¿Quién Es el 'R2'? Líder de 'Los Rs' Por el que se Desató una Balacera en Zapopan

El líder de 'Los Rs', vinculado al CJNG, fue capturado tras una balacera en Zapopan en medio de un fuerte operativo de lucha contra el crimen organizado

¿Quién es el 'R2'? Líder de 'Los Rs' Por el que se Desató una Balacera en ZapopanRafael “N”, alias “R2”, fue detenido este domingo en Zapopan, Jalisco. Foto: Secretaría de Marina

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Rafael Álvarez Ayala, alias 'R2', vuelve a ser noticia tras su captura en Zapopan. Conoce su historia y el operativo que lo llevó de nuevo a prisión.

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