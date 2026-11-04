Seguridad

Cae en Veracruz a 'El Panda', Líder Regional del CJNG Vinculado a Secuestro de Empresarios

El detenido está relacionado con delitos de extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible

Samuel 'N', alias 'El Panda'. Foto: Gabinete de SeguridadSamuel 'N', alias 'El Panda'. Foto: Gabinete de Seguridad

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