Cae en Veracruz a 'El Panda', Líder Regional del CJNG Vinculado a Secuestro de Empresarios

Samuel 'N', alias 'El Panda', identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, fue detenido por fuerzas federales en Coatzacoalcos, Veracruz.

Las investigaciones iniciaron en enero de este año, a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, hecho que permitió obtener información sobre las actividades de la organización criminal que operaba en la región bajo las órdenes de 'El Panda'.

Ese mismo mes, mediante acciones coordinadas entre autoridades navales, estatales y municipales, se desmanteló un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde fue detenido un sujeto identificado con el alias “Sparta”.

A partir de la información recabada, se identificó a Samuel 'N' como el presunto líder regional del grupo delictivo y se lograron identificar sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones.

La detención de 'El Panda' fue el resultado de trabajos de inteligencia naval e investigación entre elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales y municipales.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y está relacionado con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible, informó el Gabinete de Seguridad.

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La detención forma parte de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual se ha detenido a 163 personas y se ha generado una afectación económica estimada en 40 millones de pesos a estas organizaciones.

AMP