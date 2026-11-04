Desaparecidos

Emiten Ficha de Búsqueda para Hallar a Menor de 12 Años Desaparecida en Veracruz

Una adolescente permanece sin ser localizada, por lo que familiares piden apoyo para encontrarla. La autoridades brindaron información para encontrarla

Emiten Ficha de Búsqueda para Hallar a Menor de 12 Años Desaparecida en VeracruzLa menor fue vista por última vez en el municipio de Ixcatepec. Foto: CEBV

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Esmeralda Pérez, de 12 años, desapareció en Ixcatepec, Veracruz. La última vez fue vista el 2 de noviembre. Autoridades creen que su integridad podría estar en riesgo.

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Autoridades Buscan a Esmeralda Pérez, Desaparecida en Veracruz | N+