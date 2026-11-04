Emiten Ficha de Búsqueda para Hallar a Menor de 12 Años Desaparecida en Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el estado de Veracruz (CEBV) activó una alerta para localizar a Esmeralda Pérez de la Cruz, una niña de 12 años, la cual fue reportada por sus familiares como desaparecida.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la menor fue vista por última vez el pasado lunes dos de noviembre de 2026, en el municipio de Ixcatepec, localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

Derivado de este reporte, se emitió una ficha de búsqueda en la que se compartieron señas particulares. La jovencita presenta un lunar en la ceja, tiene cabello castaño oscuro, largo y lacio, es de ojos café claro, piel morena clara y una estatura de un metro con 60 centímetros.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comunique al 228 319 3187 o al 911. Ya que se considera que su integridad física podría estar en riesgo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas ha integrado una carpeta de investigación.