Madres Buscadoras Cierran Fiscalía de Desaparecidos en Córdoba para Pedir Diálogo

Madres buscadoras se manifestaron en la Fiscalía Especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas en la zona centro de Córdoba; los colectivos piden una audiencia con la Fiscal General del Estado.

Marcela Zurita Rosas, madre buscadora representante del colectivo 'Madres Luna' narró lo siguiente.

'Bueno estamos tomando este la Fiscalía nuevamente la de aquí de Córdoba también la de Orizaba están ya tomadas, queremos que la fiscal general nos reciba'

Afirman que los colectivos de la ciudad de Xalapa llevarán con las autoridades un documento donde solicitan una reunión con la fiscal.

Es de mencionar, que el pasado 2 de octubre se manifestaron por la misma razón, pero aseguran que no tuvieron una respuesta y volvieron a tomar las fiscalías.

'Desde que inició le solicitamos nosotros que nos recibiera a todos los colectivos, pues para saber cuál era su plan de trabajo, cómo iba a trabajar, y que también nos escuchara a nosotros, no ha sido posible esto, y pues nos vemos en la necesidad de tener que hacer estas acciones'

Este movimiento ya se realizó en la ciudad de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.