Desaparecidos

Madres Buscadoras Cierran Fiscalía de Desaparecidos en Córdoba para Pedir Diálogo

Los colectivos tomaron las instalaciones para pedir un diálogo con la Fiscal General del Estado

Madres buscadoras cierran fiscalías especializadas en denuncias por desapariciones.Madres buscadoras cierran fiscalías especializadas en denuncias por desapariciones. Foto: N+

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Colectivos toman instalaciones en Córdoba y Orizaba. Piden audiencia con la Fiscal General tras no obtener respuesta.

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Madres Buscadoras Exigen Diálogo Cerrando Fiscalía en Córdoba | N+