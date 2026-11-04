Educación

SLP Aplica Restricción de Celulares en Clases y Recreos de Educación Básica

El diputado Crisógono Pérez López informó que los estudiantes pueden llevar sus teléfonos a los planteles, pero deben mantenerlos sin utilizar durante las clases y los recreos

Alumnos de San Luis Potosí Acatan Restricción de Celulares en las EscuelasAlumnos de San Luis Potosí Acatan Restricción de Celulares en las Escuelas. Foto: N+

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Por ahora, las autoridades apuestan por el convencimiento y el diálogo para lograr el cumplimiento de la medida. Los reportes de los planteles permitirán conocer su aplicación y detectar posibles dificultades.

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