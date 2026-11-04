SLP Aplica Restricción de Celulares en Clases y Recreos de Educación Básica

Sin resistencia y sin sanciones comenzó la restricción del uso de celulares en escuelas de San Luis Potosí, medida que entró en vigor el pasado 3 de noviembre. El diputado Crisógono Pérez López señaló que, hasta el momento, los estudiantes han atendido las indicaciones de sus maestros.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado explicó que las familias fueron informadas sobre esta disposición desde un mes antes de su aplicación. Sin embargo, todavía se espera recibir los reportes de los planteles para conocer el balance de su implementación.

El legislador indicó que, aunque algunos alumnos extrañan utilizar sus teléfonos y tabletas, han respondido de manera favorable a la medida y no se han registrado situaciones de resistencia.

Pérez López aclaró que los estudiantes sí pueden llevar sus celulares a las escuelas, pero deben mantenerlos sin utilizar durante las clases y los recreos. La restricción también contempla otros dispositivos electrónicos personales.

Respecto a posibles sanciones para quienes incumplan la disposición, señaló que por ahora no están contempladas, ya que se busca que la medida se cumpla mediante el diálogo y el convencimiento, antes que por la imposición.

Añadió que, en caso de presentarse resistencia, podría analizarse la posibilidad de realizar modificaciones legales para reforzar su cumplimiento.

La disposición aplica en escuelas públicas y privadas de educación básica, y los reportes que entreguen los planteles permitirán conocer las condiciones en las que se está llevando a cabo esta restricción en San Luis Potosí.