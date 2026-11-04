Internacional

¿Quién es Mariana Morales, la Esposa de Bobby Pulido Originaria de la CDMX?

Bobby Pulido se convirtió en el centro de atención tras ganar el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias de EUA 2026

Bobby Pulido dejó la música y ganó en las elecciones de EUA 2026Foto: Bobby Pulido
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