¿Quién es Mariana Morales, la Esposa de Bobby Pulido Originaria de la CDMX?

Ayer, los estadounidenses vivieron una jornada electoral histórica en la que el Partido Demócrata le arrebató terreno a los republicanos en el Congreso y varias gubernaturas. Uno de los candidatos que estaba en el foco público fue Bobby Pulido, quien es más conocido por una carrera musical de la que se desprende su éxito Desvelado. Sin embargo, ahora su familia también ha causado curiosidad, por ello te contamos quién es su esposa Mariana Morales.

José Roberto Pulido Jr., nombre real del excantante originario de Edinburg, Texas, hizo historia al conseguir un escaño junto a los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas. Pulido derrotó en las urnas con el 68% de los votos.

Bobby Pulido sabía que iba a ser un reto posicionarse en la política luego de permanecer durante varios años en el escenario como una figura importante en el Tex-Mex. No obstante, era un sueño que quería cumplir, ya que estudió Ciencias Políticas y fue becado en la Universidad Saint Mary's con la intención de convertirse en abogado y ayudar a la gente.

"Yo no voy a Washington a una fiesta política. Yo voy para servirles a ustedes”, dijo al finalizar su último concierto en el que se despidió “por la puerta grande”.

¿Quién es la esposa de Bobby Pulido?

En diversas ocasiones Bobby Pulido ha mencionado que sus logros también son de las personas que ama, tal es el caso de su esposa Mariana Morales.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2018, en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. A diferencia del también conocido como “Golden Boy”, Mariana ha mantenido un perfil reservado y discreto en cuanto a su vida privada.

Sin embargo, se tiene conocimiento de que la esposa de Bobby Pulido recientemente celebró su cumpleaños número 50 y su marido le dedicó un mensaje especial en redes sociales:

“Mi compañera de vida, mi mejor amiga y el amor de mi vida, Mariana. Brindemos por muchos más años de amor, salud y felicidad. Te amo”, escribió.

Foto: Bobby Pulido

Las publicaciones en fechas importantes son las que han permitido conocer más sobre Mariana Morales. Por ejemplo, este año en el Día de las Madres, Bobby la describió como “una mamá increíble” y el “corazón del hogar”.

“Quien mantiene todo en equilibrio sin importar lo ocupada que esté la vida. Durante todos los días largos, noches tardías y agendas sin parar que este año ha traído, has sido mi paz y mi mayor apoyo en todo. Rodrigo y yo te queremos muchísimo”, indicó Pulido.

Bobby Pulido y Mariana Morales tienen un hijo llamado Rodrigo, quien nació un año después de haberse casado. Este es el segundo matrimonio de Bobby Pulido, debido a que anteriormente estuvo casado con Eliza Anzaldua hasta 2013.

EPP