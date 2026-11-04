Internacional

¿Cómo Influyeron los Precios del Petróleo y la Guerra de Irán en la Derrota del Trumpismo?

El alto costo de vida y el alza en el precio de los combustibles fueron factores cruciales durante las elecciones intermedias de Estados Unidos

Donald Trump tras las elecciones estadounidensesEstas son las claves de la derrota republicana. Foto: Reuters

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