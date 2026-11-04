Deportes

Sorpresa en la Convocatoria del Tri: Tecatito Corona Vuelve a la Selección Mexicana

El atacante de los Rayados de Monterrey no juega un partido con el equipo nacional desde junio de 2022

Jesús 'Tecatito' Corona durante un partido con la Selección Mexicana en 2022Jesús 'Tecatito' Corona durante un partido con la Selección Mexicana en 2022 | Foto: Reuters

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