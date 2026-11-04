Sorpresa en la Convocatoria del Tri: Tecatito Corona Vuelve a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá su primera gran prueba en la era de Rafa Márquez. En la Fecha FIFA de noviembre, el Tricolor buscará su pase al Final Four de la CONCACAF Nations League, pero para ello deberá enfrentarse a su similar de Jamaica en una serie a ida y vuelta.

Bajo el mando de Márquez, México lleva cuatro partidos y el nuevo entrenador del equipo aún no sabe lo que es ganar ya que acumula dos empates y dos derrotas. Ahora tendrá que afrontar este par de compromisos con la responsabilidad de clasificar a la escuadra nacional a las semifinales del torneo, pero deberá hacerlo con algunas ausencias importantes.

Por esa razón, parece que Rafa Márquez echará mano de la experiencia en su próxima convocatoria. De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, el "Tecatito" Corona volverá a vestir la camiseta de México luego de más de cuatro años desde su último llamado. "Después de cuatro años, Jesús Manuel Corona vuelve a la Selección Mexicana. A sus 33 años, vive un buen momento con Rayados y Rafa Márquez apuesta por su desequilibrio", informó el periodista.

¿Cuándo fue la última vez que el Tecatito jugó con la Selección Mexicana?

En su momento considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes y talentosos de México, el 'Tecatito' Corona lleva más de cuatro años sin ser convocado a la Selección Nacional. De hecho, la última vez que jugó un partido con el Tricolor fue en junio de 2022 y desde entonces fue borrado de los llamados al equipo. Sin embargo, su buen presente en la Liga MX con el equipo de Monterrey parece haberle ganado una segunda oportunidad de brillar a nivel internacional.

En lo que va del Apertura 2026, Corona lleva 13 partidos jugados con 2 goles y 2 asistencias.

Se espera que la lista oficial de convocados a la Selección Mexicana se dé a conocer en los próximos días.