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Retoma Nivel; Santi Gimenez Da Asistencia en la Champions League con el Porto

El delantero mexicano colaboró para que el conjunto de los Dragones consiguieran su primer triunfo en la fase de liga

Santiago Giménez celebra con un compañero del Porto en el partido de Champions League frente a NapoliSantiago Giménez celebra con un compañero del Porto en el partido de Champions League frente a Napoli | Foto: Reuters

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