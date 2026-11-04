Retoma Nivel; Santi Gimenez Da Asistencia en la Champions League con el Porto

Parece que luego de meses en un nivel lejano al que mostró en su mejor versión, poco a poco el delantero mexicano Santiago Gimenez ha comenzado a recuperar el nivel que, en su momento, lo llevó a tener un valor de mercado de 50 millones de euros.

Santi, que actualmente se encuentra cedido a préstamo en el Porto, ha batallado por tener minutos en los primeros meses de la temporada. Sin embargo, el mexicano lleva un par de buenos partidos con la camiseta de los Dragones y hoy volvió a ser factor decisivo para que su equipo obtuviera un nuevo triunfo, esta vez en la UEFA Champions League.

El partido de la cuarta jornada de la Fase de Liga en la Champions enfrentó al Porto contra el Napoli y Santiago Gimenez comenzó en el banco de suplentes. Pero, para la segunda mitad, el canterano de Cruz Azul ingresó al terreno de juego cuando el partido estaba empatado 1-1. Tan solo unos minutos después, el 'Bebote' dio una muy buena asistencia para que su compañero Gabri Veiga anotara el tanto que les dio ventaja y que encaminó al cuadro portugués a conseguir una gran victoria por marcador final de 4-1.

Este fue el primer triunfo del Porto en lo que va de la campaña europea y, a falta de otras cuatro jornadas, se encuentra en el lugar 26 de la tabla. Recordemos que solamente los primeros ocho lugares avanzarán a los octavos de final de manera directa, mientras que del noveno al vigésimo cuarto puesto tendrán que jugar en los Playoffs por los ocho cupos restantes a la fase de eliminación directa.

Santi Gimenez lucha por tener más minutos

Con actuaciones como la de hoy, Santiago Gimenez sigue levantando la mano para ser tomado en cuenta con más frecuencia en el Porto. Actualmente el mexicano es suplente por detrás de André Silva, quien es el delantero titular de los Dragones.

El 'Chaquito' ha participado en siete partidos con el Porto durante la presente temporada y lleva dos goles más la asistencia que consiguió en la Champions League. Veremos si en el próximo partido de su equipo logra seguir sumando minutos y si aparece en la lista de convocados de Rafa Márquez para la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana.