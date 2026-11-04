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¿Qué Pasará con el Portero Jesús Owono tras Muerte de Jesús de Miguel? Policía Investiga

El guardameta chocó con el delantero del Tenerife, quien lamentablemente falleció el pasado martes 3 de noviembre

Jesús Owono, portero del FC AndorraJesús Owono, portero del FC Andorra | Foto: Reuters
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