¿Qué Pasará con el Portero Jesús Owono tras Muerte de Jesús de Miguel? Policía Investiga

Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, perdió la vida luego de un choque contra el portero rival durante el partido que los enfrentaba al FC Andorra. El guardameta que colisionó contra el atacante es Jesús Owono, de apenas 25 años de edad, quien no solo se fue expulsado del encuentro por la dura entrada, sino que además enfrenta momentos difíciles tras el fallecimiento de su compañero de profesión.

Luego de lo sucedido, una de las interrogantes que surge es qué sucederá con Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel. En ese sentido, en N+ te contamos que la Policía Nacional abrió una investigación sobre el fallecimiento del futbolista, ya que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió "se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva".

El fiscal añadió que habrá que espera a conocer si el informe arbitral considera que, en la jugada que desencadenó el fatal desenlace, ha habido juego peligroso, y si entiende que el golpe del portero del Andorra fue con intención de hacer daño o no.

¿Cuál es la sanción deportiva que podría recibir Jesús Owono?

Si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF, Jesús Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de la Segunda División española.

Dicho artículo reza que "producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

Cabe destacar que Owono habló hoy por primera vez tras la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda. "Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", aseguró en el comunicado dado a conocer por el FC Andorra.

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La familia de Jesús de Miguel podría denunciar

De acuerdo con EFE, si la familia del jugador fallecido, Jesús de Miguel, no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, subrayó que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

Explicó que se trataría de un homicidio no doloso, es decir un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente.