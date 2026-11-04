Medio Ambiente

Oso Entra a Iglesia y Provoca Desalojo de Feligreses en Santa Catarina, Nuevo León

Los ciudadanos que se encontraban rezando dieron aviso de inmediato a los cuerpos de emergencia sobre la presencia del animal

Veterinarios durmieron al oso para regresarlo a su hábitatEl oso fue dormido por los veterinarios para llevarlo a su hábitat. Foto: Alejandro González

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