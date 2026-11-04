Oso Entra a Iglesia y Provoca Desalojo de Feligreses en Santa Catarina, Nuevo León

Un osos provocó el desalojo de feligreses al ingresar a la Iglesia San Vicente de Paul, ubicada en las inmediaciones de la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Tras ingresar el oso a la a iglesia, de inmediato dieron aviso a través del número de emergencias a las autoridades correspondientes. Elementos de Protección Civil de Santa Catarina Grupo Jaguares y personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León se movilizaron hasta el templo.

Los primero que hicieron los brigadistas fue desalojar a los feligreses que se encontraban sorprendidos con la presencia del oso al interior de la iglesia. Posteriormente, cerraron las puestas del lugar para evitar el ingreso de más personas y poder continuar con el protocolo correspondiente.

Veterinarios de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León durmieron al ejemplar para poder retirarlo de la parroquia y trasladarlo sano y salvo a su hábitat, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo, tanto para el oso como para las personas que se encontraban en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades de Parques y Vida Silvestre no han emitido comunicado al respecto del alistamiento del oso en la Iglesia San Vicente de Paul, pero por las imágenes y videos que tomaron los brigadistas, se observa aparentemente que el animal se encuentra en buen estado de salud.

Con información de Brian Samaniego | N+

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