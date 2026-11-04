Té de Romero: ¿Qué Pasa si lo Tomas y Cuáles Son sus Efectos?

El té de romero es una infusión que se utiliza tradicionalmente para aliviar algunas molestias digestivas. Al consumirlo, sus componentes vegetales pasan al sistema digestivo, donde son procesados y algunos de sus compuestos pueden ser absorbidos por el organismo. Entre sus usos tradicionales se encuentran el alivio de la indigestión y los espasmos gastrointestinales leves.

Esta planta aromática también tiene otros usos en el hogar, desde preparaciones para el cuidado del cabello hasta aromatizantes naturales. Sin embargo, antes de consumirla es importante conocer cuáles son sus posibles efectos, qué beneficios se le atribuyen y en qué casos se recomienda tener precaución.

Paz Antonio Vicencio, quien comparte información sobre plantas medicinales en su página Casa de las Plantas, explicó que el romero es una de las plantas que se utilizan para preparar infusiones, principalmente por sus usos relacionados con la digestión.

De acuerdo con la entrevistada, el té de romero se utiliza para ayudar a desinflamar los intestinos y disminuir la sensación de inflamación en el abdomen.

Uno de los efectos que se buscan al consumir esta infusión está relacionado con el aparato digestivo. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reconoce el uso tradicional de las hojas de romero para aliviar síntomas de dispepsia, es decir, molestias como indigestión, sensación de llenura y malestar en la parte superior del abdomen, así como espasmos gastrointestinales leves.

Esto quiere decir que, después de tomarlo, sus componentes pueden participar en procesos digestivos, aunque no significa que la infusión elimine la inflamación intestinal o cure enfermedades del aparato digestivo.

La EMA aclara que estos usos se sustentan en la tradición medicinal y no en resultados concluyentes de estudios clínicos. Por lo tanto, todavía se necesita más investigación para determinar qué tan efectivos son estos efectos en las personas.

Aunque se trata de una planta utilizada tradicionalmente en infusiones, su consumo con fines medicinales no es recomendable para todas las personas.

La Agencia Europea de Medicamentos señala que las preparaciones medicinales de hojas de romero deben evitarse durante el embarazo y la lactancia, así como en menores de 12 años. También desaconseja su uso en personas con obstrucción de las vías biliares, inflamación de la vesícula, cálculos biliares o enfermedades del hígado.

Entre las posibles reacciones adversas se encuentran las de hipersensibilidad, aunque su frecuencia no está establecida.

La institución también recomienda consultar a un médico si las molestias digestivas continúan durante más de dos semanas mientras se utilizan preparaciones medicinales de romero.

Por ello, tomar esta infusión no debe sustituir una valoración médica ni utilizarse como tratamiento para problemas intestinales persistentes.