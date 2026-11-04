Medio Ambiente

Té de Romero: ¿Qué Pasa si lo Tomas y Cuáles Son sus Efectos?

Esta planta aromática tiene diversos usos, pero su consumo también requiere algunas precauciones

Té de Romero: ¿Qué Pasa si lo Tomas y Cuáles Son sus Efectos?Té de Romero: ¿Qué Pasa si lo Tomas y Cuáles Son sus Efectos?. Foto: N+

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El té de romero es más que un remedio digestivo. Aprende cómo usarlo en casa y qué cuidados necesita esta planta aromática.

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