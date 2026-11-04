Sociedad

Pese a Demolición de Casas, Familia Sigue Viviendo en Llave de Oro en Monterrey

Se trata de una propiedad que sigue de pie entre los escombros y maquinarias. Sus habitantes no han llegado a un acuerdo económico con las autoridades

Llave de oroSolo dos propiedades siguen en pie en la Llave de Oro. Foto: N+

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