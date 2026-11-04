Pese a Demolición de Casas, Familia Sigue Viviendo en Llave de Oro en Monterrey

Pese a que hace seis meses iniciaron las labores de demolición de casas en la colonia Llave de Oro, en Monterrey, Nuevo León, una familia continúa viviendo en este sector. Se trata de una propiedad que aún sigue habitada, la cual se ubica en el cruce de de las calles Cerradas de Los Navegantes y Galera.

El municipio de Monterrey comenzó con los trabajos para demoler 61 propiedades en la también conocida como ‘La Rotonda de las Casas’, con el objetivo de dar paso a un proyecto de movilidad en la avenida Paseo de los Leones.

Dicho proyecto busca mejorar la vialidad en este punto con la construcción de tres carriles lineales en cada dirección, mismos que serán construidos encima del terreno donde se ubicada la colonia Llave de Oro.

A seis meses de que arrancara el proyecto, en este punto permanecen solo dos propiedades en pie. Una de ellas aún continúa siendo habitada por una familia que se ha negado a vender su propiedad, ya que no quieren ser reubicados, por lo que la casa aún sigue en este punto.

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Debido a que la familia que habita esta propiedad no ha llegado a un acuerdo económico con las autoridades, sus habitantes obtuvieron una suspensión de amparo para evitar que los trabajadores del municipio que se encuentran realizando las demoliciones toquen esta vivienda.

Este domicilio ha causado curiosidad entre los automovilistas que circulan en este punto, ya que en esta área se encuentran diversas maquinarias, trabajadores y escombros, pero la propiedad continúa en pie. Hasta el momento las autoridades no han brindado una postura ante esta situación, mientras que los habitantes mencionaron que no podían hablar por un tema legal.