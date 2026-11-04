Sociedad

Bebé de un Año Termina Intoxicada por Consumo de Metanfetaminas en Guadalajara

La niña de un año fue llevada por su abuela a un hospital privado de la colonia San Juan Bosco, donde se confirmó que había ingerido la droga

Bebé intoxicado por droga en Guadalajara.Bebé intoxicado por droga en Guadalajara. Foto: N+

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La mujer relató que el padre, quien consume drogas, visitó a la pequeña mientras ella salió unos momentos de casa; investigan si él le dio la sustancia o la ingirió accidentalmente

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