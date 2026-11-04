Bebé de un Año Termina Intoxicada por Consumo de Metanfetaminas en Guadalajara

Una bebé de apenas un año de edad fue hospitalizada en estado crítico luego de presentar una intoxicación por metanfetaminas. La pequeña fue llevada por su abuela a un hospital privado de Guadalajara, donde los estudios médicos confirmaron que había ingerido esta droga sintética.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche del martes, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Juan de Dios Robledo, al cruce con Manuel Payno, en la colonia San Juan Bosco. La mujer llegó con la niña en brazos y solicitó ayuda, luego de notar que presentaba comportamientos extraños y movimientos inusuales.

Tras realizarle diversos análisis, el personal médico detectó la presencia de metanfetaminas y notificó de inmediato a las autoridades. Policías de Guadalajara acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con la abuela, quien explicó que estaba a cargo de su nieta debido a que el padre de la menor es consumidor de drogas.

De acuerdo con el relato de la mujer, durante la tarde el hombre acudió a visitar a su hija. En un momento, la abuela salió de la vivienda por algunos instantes y, cuando regresó, encontró a la pequeña con comportamientos fuera de lo habitual, por lo que decidió trasladarla de inmediato a recibir atención médica.

El caso fue notificado al Ministerio Público de Ciudad Niñez, que ya investiga las circunstancias en las que la bebé tuvo acceso a la sustancia. Entre las líneas de investigación está determinar si la ingirió accidentalmente o si su padre pudo haberle suministrado la droga.

Debido a su estado de salud, la niña fue trasladada al área de Pediatría del Centro Médico de Occidente del IMSS, donde permanece bajo atención médica y en proceso de desintoxicación.