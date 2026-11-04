Tres Hombres Detenidos por Intentar Ocultar Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal cuando circulaban a bordo de una camioneta con reporte de robo, la cual presuntamente pretendían ocultar en un campo agrícola de la zona rural poniente de Hermosillo.



Los detenidos fueron identificados como Iván Gerardo 'N', de 31 años; Rafael 'N', de 22, y Josué Ezequiel 'N', de 18 años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento de las indagatorias correspondientes.



La camioneta, de color café y modelo 2027, había sido robada a las 09:50 horas del día anterior, en las calles 4, entre Mezquite y Palo Verde, de la colonia San Isidro, en el poblado Miguel Alemán. El reporte del robo permitió identificar posteriormente la unidad cuando era conducida por los tres hombres.



Fue alrededor de las 21:00 horas cuando los oficiales municipales interceptaron el vehículo sobre un camino alterno que conduce a un campo agrícola, en la misma zona rural poniente.