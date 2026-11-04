Seguridad

Tres Hombres Detenidos por Intentar Ocultar Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo

Los sujetos fueron sorprendidos cuando presuntamente pretendían esconder la camioneta dentro de un campo agrícola en el poblado Miguel Alemán

Tres Hombres Detenidos por Intentar Ocultar Vehículo con Reporte de Robo en HermosilloTres Hombres Detenidos por Intentar Ocultar Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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