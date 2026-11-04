Conagua Alerta por Dos Zonas de Baja Presión Frente a Costas de México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico que podrían evolucionar a ciclones tropicales.

En caso de desarrollarse, recibirían los nombres de Winnie y Xavier, correspondientes a los sistemas 21 y 22 de la temporada de huracanes de 2026.

Ambos fenómenos se encuentran en distintas regiones del Pacífico y presentan diferentes probabilidades de desarrollo ciclónico. Uno está frente a las costas de Centroamérica, mientras que el otro se localiza a miles de kilómetros de Baja California Sur.

La primera zona de baja presión se encuentra frente a las costas de Panamá y Costa Rica. De acuerdo con el reporte del SMN, tiene 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, porcentaje que aumenta a 50 por ciento en un periodo de siete días.

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¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026?

La temporada de huracanes en el Pacífico comenzó oficialmente el 15 de mayo y finalizará el 30 de noviembre de 2026.

La Conagua anticipaban entre 18 y 21 ciclones con nombre, 9-10 tormentas tropicales, 5-6 huracanes categoría 1-2 y 4-5 huracanes mayores categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento, se han formado 20 ciclones en el Pacífico y un total de 2 ciclones tropicales, Boris y Polo, han tocado tierra de manera directa en las costas de México. Ambos sistemas ingresaron por el litoral del Océano Pacífico.