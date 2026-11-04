Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2026: ¿Cuándo se Suspende el Pago de 6,400 en Noviembre?

Durante noviembre de 2026, los adultos mayores inscritos en la Pensión para el Bienestar recibirán 6 mil 400 pesos, correspondientes al apoyo económico que se entrega cada dos meses. Sin embargo, el depósito tendrá una suspensión temporal debido a un día de descanso obligatorio en México.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, la dispersión de los recursos comenzó el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes. Los depósitos se realizan de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiario.

No obstante, habrá una fecha en la que se interrumpirán las actividades relacionadas con la entrega de los apoyos.

¿Qué día se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar?

El lunes 16 de noviembre de 2026 no habrá depósitos programados debido a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha histórica corresponde al 20 de noviembre, el descanso obligatorio se recorre al tercer lunes de ese mes, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por tratarse de un día festivo oficial, las instituciones bancarias no ofrecerán servicio en sus sucursales, por lo que también se suspenderán las actividades habituales de atención.

Los pagos de la Pensión Bienestar se reanudarán el martes 17 de noviembre, conforme al calendario establecido por la Secretaría del Bienestar.

Por ello, los adultos mayores que todavía no hayan recibido sus 6 mil 400 pesos deberán tomar en cuenta esta pausa para identificar cuándo les corresponde recibir el apoyo.