Programas sociales

Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2026: ¿Cuándo se Suspende el Pago de 6,400 en Noviembre?

La entrega del apoyo económico continuará durante este mes, pero habrá una pausa por el día festivo correspondiente al aniversario de la Revolución Mexicana

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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