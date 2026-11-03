Estos Apoyos Bienestar Tienen Pago en Noviembre 2026: Programas, Fechas y Cuánto Depositan

Si eres beneficiario de algún programa del Bienestar, sigue leyendo porque el Gobierno de México ya anunció qué programas tienen pago en noviembre 2026 y cuáles son las fechas en las que se harán los depósitos en la Tarjeta Bienestar.
Mientras que octubre mantuvo un periodo de registro para distintas becas y pensiones, con el inicio del último bimestre del año (noviembre-diciembre), ha comenzado el pago a hombres y mujeres que están inscritos en alguno de los programas vigentes.
¿Qué Apoyos Bienestar tienen pago en noviembre 2026? Lista completa
Las buenas noticias benefician a hombres y mujeres inscritos a los distintos Apoyos Bienestar del Gobierno de México, aunque el monto del depósito que reciban depende del tipo de programa en el que estén registrados.
A continuación hallarás enlistados 5 programas que tendrán pago este mes.
Pensión de Adultos Mayores.
Pensión Mujeres Bienestar.
Pensión para Madres Trabajadoras.
Pensión para personas con discapacidad.
Sembrando Vida.
Calendario de Pagos Pensión Bienestar Noviembre 2026: Letras que cobran por día
Ahora que sabes que los beneficiarios de las Pensiones del Gobierno de México son quienes recibirán su depósito bimestral en noviembre, vale la pena que conozcas la fecha exacta en la que podrás cobrar.
Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, el pago transcurrirá en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario.
Los depósitos correrán a partir de este martes 3 y hasta el próximo viernes 27 del mes.
3 de Noviembre 2026: Apellidos con letra A.
4 de Noviembre 2026: Apellidos con letra B.
5 y 6 de Noviembre 2026: Apellidos con letra C.
9 de Noviembre 2026: Apellidos con letras D, E y F.
10 y 11 de Noviembre 2026: Apellidos con letra G.
12 de Noviembre 2026: Apellidos con letras H, I, J y K.+
13 de Noviembre 2026: Apellidos con letra L.
17 y 18 de Noviembre 2026: Apellidos con letra M.
19 de Noviembre 2026: Apellidos con letra N, Ñ y O.
20 de Noviembre 2026: Apellidos con letra P y Q.
23 y 24 de Noviembre 2026: Apellidos con letra R.
25 de Noviembre 2026: Apellidos con letra S.
26 de Noviembre 2026: Apellidos con Letras T, U y V.
27 de Noviembre 2026: Apellidos con Letras W, X, Y y Z.
La Secretaría del Bienestar aclaró que los hombres y las mujeres beneficiarios de Sembrando Vida, verán reflejado el depósito mensual por 1,650 pesos el 11 de noviembre de 2026.
¿Cuánto depositan las pensiones y programas en Noviembre 2026?
El monto del depósito que recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar en su tarjeta en noviembre de 2026, dependerá del tipo de programa al que estén registrados.
Los montos actualizados a noviembre de 2026 quedan de la siguiente manera:
Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos.
Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
Pensión para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.
Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
Sembrando Vida: 1,650 pesos.
Es decir que no habrá ningún depósito de dinero extra por concepto de aguinaldo o bonos de fin de año, únicamente el monto correspondiente a los últimos dos meses del bimestre.