Estos Apoyos Bienestar Tienen Pago en Noviembre 2026: Programas, Fechas y Cuánto Depositan

Si eres beneficiario de algún programa del Bienestar, sigue leyendo porque el Gobierno de México ya anunció qué programas tienen pago en noviembre 2026 y cuáles son las fechas en las que se harán los depósitos en la Tarjeta Bienestar.

Mientras que octubre mantuvo un periodo de registro para distintas becas y pensiones, con el inicio del último bimestre del año (noviembre-diciembre), ha comenzado el pago a hombres y mujeres que están inscritos en alguno de los programas vigentes.

De hecho, este martes 3 comenzó el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de Noviembre 2026, y si extraviaste tu tarjeta, en una nota previa te dimos a conocer qué debes hacer para solicitar la reposición