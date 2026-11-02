Programas sociales

¿Qué Hacer si Perdí mi Tarjeta Bienestar? Así Consultas Saldo y Cobras Pensión en Noviembre 2026

Del 3 al 27 de noviembre se depositará el último bimestre del apoyo bienestar para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

Adultos Mayores sostienen Tarjeta del Bienestar. Qué Hacer si pierdes la tarjeta Bienestar en noviembre 2026.La Secretaría del Bienestar anunció que en noviembre 2026 se hará el depósito del último bimestre de la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres. Foto: Cuartoscuro.
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