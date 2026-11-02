¿Qué Hacer si Perdí mi Tarjeta Bienestar? Así Consultas Saldo y Cobras Pensión en Noviembre 2026

Adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad recibirán a partir de este martes el monto correspondiente al último bimestre de la Pensión Bienestar 2026. Y en N+ te decimos qué hacer si perdiste la tarjeta donde cobras este apoyo económico.
El personal del Banco Bienestar te brindará orientación, y según el programa social al que pertenezcas (Pensión de Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad) te informará cuándo y dónde podrás recoger la nueva tarjeta.
También puedes solicitar la reposición en el Módulo de la Secretaría del Bienestar más cercano a tu domicilio al presentar el folio de reporte de robo. El personal te indicará cuándo y dónde podrás recoger el plástico.
En la sucursal bancaria también puedes solicitar el saldo de tu cuenta, para conocer cuánto dinero tienes acumulado.
¿Cómo cobrar la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres en Noviembre 2026 si extravié mi Tarjeta Bienestar?
La Secretaría del Bienestar confirma que aún cuando hayas extraviado tu Tarjeta del Bienestar, sí puedes hacer el retiro del monto de tu pensión.
Pero, ojo, porque los retiros sólo los podrás hacer en la ventanilla del Banco del Bienestar, al presentar el folio o talón que te entregaron al momento que solicitaste la reposición del plástico extraviado.
Además, es muy importante que presentes tu identificación oficial, para corroborar tu identidad.