¿Qué Hacer si Perdí mi Tarjeta Bienestar? Así Consultas Saldo y Cobras Pensión en Noviembre 2026

Adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad recibirán a partir de este martes el monto correspondiente al último bimestre de la Pensión Bienestar 2026. Y en N+ te decimos qué hacer si perdiste la tarjeta donde cobras este apoyo económico.

La Secretaría del Bienestar anunció que el Calendario de Pagos abarcará del 3 al 27 de noviembre de 2026, y tal como ha ocurrido en otras ocasiones los depósitos se harán en orden alfabético según la inicial del primer apellido.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes cobran la semana del 2 al 6 de noviembre de 2026, para que sepas cuándo acudir al banco.

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¿Qué hacer si perdí mi Tarjeta del Bienestar en 2026? Así consultas tu saldo

Si recientemente extraviaste tu Tarjeta del Banco Bienestar donde te depositan tu apoyo bimestral debes dar aviso a la institución bancaria para proteger tu dinero.

A continuación te damos a conocer los pasos que debes seguir para reportar el robo o extravío:

Llama al Teléfono del Banco Bienestar al 800 900 2000. Elige la opción 2 para bloquear la Tarjeta y Reportar Robo o Extravío. Ten a la mano tu CURP y tu INE para confirmar tu identidad. Guarda el folio que te proporcionen para hacer la solicitud del nuevo plástico.

Una vez que cuentas con el folio de reporte de robo, acude a la sucursal del Banco Bienestar más cercana a tu domicilio para solicitar el trámite de reposición.

El personal del Banco Bienestar te brindará orientación, y según el programa social al que pertenezcas (Pensión de Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad) te informará cuándo y dónde podrás recoger la nueva tarjeta.

También puedes solicitar la reposición en el Módulo de la Secretaría del Bienestar más cercano a tu domicilio al presentar el folio de reporte de robo. El personal te indicará cuándo y dónde podrás recoger el plástico.

En la sucursal bancaria también puedes solicitar el saldo de tu cuenta, para conocer cuánto dinero tienes acumulado.

¿Cómo cobrar la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres en Noviembre 2026 si extravié mi Tarjeta Bienestar?

La Secretaría del Bienestar confirma que aún cuando hayas extraviado tu Tarjeta del Bienestar, sí puedes hacer el retiro del monto de tu pensión.

Pero, ojo, porque los retiros sólo los podrás hacer en la ventanilla del Banco del Bienestar, al presentar el folio o talón que te entregaron al momento que solicitaste la reposición del plástico extraviado.

Además, es muy importante que presentes tu identificación oficial, para corroborar tu identidad.