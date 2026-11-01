Programas sociales

Reabre Registro Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años: Apellidos y Módulos del 2 a 7 de Noviembre 2026

En la primera semana hay registro al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los módulos Bienestar

Reabre registro el apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años módulos y apellidos del 2 al 7 de noviembre 2026Quedan pocos días de registro al nuevo apoyo Bienestar de 30 a 64 años. Foto: Secretaría de Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+