Programas sociales

¿Quiénes Cobran Pago Doble con Aguinaldo en Calendario de Pensión Bienestar de Noviembre?

Con la publicación del calendario de pagos Bienestar de noviembre 2026, se confirma que varios adultos mayores van a recibir hasta un apoyo triple

Qué adultos mayores cobran pago doble con aguinaldo en la Pensión Bienestar de noviembre 2026Los adultos mayores Bienestar reciben varios depósitos en noviembre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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