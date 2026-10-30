¿Quiénes Cobran Pago Doble con Aguinaldo en Calendario de Pensión Bienestar de Noviembre?

Con la publicación del calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2026, se hizo oficial que miles de adultos mayores van a obtener un pago doble con aguinaldo, por eso acá te decimos quiénes lo cobran y de cuánto será el monto mínimo a recibir.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, se encargó de anunciar el calendario con las fechas de pago Bienestar noviembre 2026. Además, en una nota previa ya te dijimos qué adultos mayores van a recibir aguinaldo 2026, pues la prestación es muy esperada por millones de mexicanos.

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¿Quiénes cobran pago doble con aguinaldo en calendario de la Pensión Bienestar noviembre 2026?

El pago triple que se va a depositar es la Pensión Bienestar de noviembre-diciembre 2026, el pago mensual de la Pensión IMSS e ISSSTE y el aguinaldo para los pensionados de ambas instituciones públicas de seguridad social en México.

Eso quiere decir que las mujeres y hombres que reciban la Pensión Bienestar y además la del IMSS o el ISSSTE, en automático van a recibir su pago doble con aguinaldo en noviembre 2026. Las fechas en que va a depositar cada uno de los apoyos son las siguientes:

Pensión ISSSTE: 30 de octubre 2026.

Pensión IMSS: 2 de noviembre 2026.

Aguinaldo Pensión IMSS: Dinero llega durante los primeros días del mes de noviembre 2026.

Aguinaldo Pensión ISSSTE: La primera parte llega durante la primera quincena de noviembre y la segunda parte el 27 de noviembre 2026.

Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años: Pagos se hacen del 3 al 27 de noviembre 2026 por orden alfabético.

Es importante aclarar que el pago de aguinaldo para los pensionados del IMSS solo aplica para quienes están jubilados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973; mientras que los del ISSSTE es para los que están en el Régimen Décimo Transitorio.

Debido a que la Pensión IMSS e ISSSTE se rigen bajo distintas normas, el monto mínimo que van a cobrar hombres y mujeres de 60 años de edad en adelante varía:

La Pensión IMSS da una mensualidad, es decir 30 días de aguinaldo. El pago mínimo para este año es de 10,636.54 pesos .

La Pensión ISSSTE da hasta 40 días de aguinaldo .

La Pensión Bienestar paga 6,400 pesos a cada beneficiario.

AO