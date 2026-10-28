Programas sociales

¿La Beca para Escuelas Particulares del Estado de México Es Retroactiva? Estos Meses Aplica

Entre el 28 y 30 de octubre los solicitantes pueden verificar si están entre los beneficiarios del programa SECTI para el ciclo escolar 2026-2027.

Alumnos dentro de salón de clases. Becas Escuelas Particulares Edomex 2026.Este apoyo del gobierno del Estado de México está disponible para estudiantes de preescolar a doctorado inscritos en escuelas particulares incorporadas a la SECTI. Foto: Cuartoscuro.
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¿La Beca del Estado de México para Escuelas Particulares 2026 Es Retroactiva? Número de Meses que Aplica | N+