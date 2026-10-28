¿La Beca para Escuelas Particulares del Estado de México Es Retroactiva? Estos Meses Aplica

Luego de que se dieron a conocer los resultados de la Beca de Escuelas Particulares del Estado de México de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, surgieron dudas respecto al porcentaje y vigencia de este apoyo de la SECTI.

De acuerdo con el Gobierno local, las Becas del Estado de México para Escuelas Particulares están disponibles para alumnos de preescolar a posgrado mediante la exención total o parcial del monto total de la colegiatura.

Los resultados de la promoción 2026-2027 estarán disponibles a consulta hasta el próximo 30 de octubre de este año, por lo que en una nota previa te dimos a conocer los requisitos y link para hacer la consulta en línea.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Educación en México: las Becas No Han Frenado la Deserción Escolar

¿La beca para Escuelas Particulares del Estado de México es retroactiva?

Si tú o tu hijo aplicaron a este programa del Estado de México y resultaron seleccionados, debes saber que la exención total o parcial de la colegiatura aplica durante el número de meses que incluyan las colegiaturas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

Las Reglas de Operación aclaran que el porcentaje de beca que obtenga el beneficiario sí es retroactivo al mes de inicio del ciclo escolar 2026-2027, en este caso septiembre.

Para hacerla válida sólo hay que verificar el resultado de la solicitud con el número de folio asignado por el sistema al momento de hacer el registro al programa SECTI, e imprimir el dictamen de asignación.

Es muy importante seguir estos pasos, toda vez que de no imprimir este documento entre el 26 y 30 de octubre, se pierde la oportunidad de obtener este beneficio.

¿Por cuántos meses aplica la Beca para Escuelas Particulares del Estado de México?

Las Reglas de Operación indican que la exención total o parcial se otorga durante el número de meses que incluyan las colegiaturas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 (que tiene una duración de 10 meses).

Las Becas pueden cubrir desde un 25 hasta el 100 por ciento del costo total de la colegiatura.

Para poder recibir este beneficio, los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: