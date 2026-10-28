Calendario de Pagos Bienestar Dará 6,450 Pesos en Noviembre 2026: ¿Quiénes lo Cobran?

Si eres beneficiario del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar, esto te interesa. Ya se dieron a conocer las fechas de depósito de los 6,450 pesos correspondientes al último bimestre de 2026.

Leticia Ramírez, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar y Sembrando Vida para noviembre-diciembre.

Este programa, vigente en 26 estados del país, tiene por objetivo contribuir a la recuperación ambiental del campo mexicano mediante la plantación de más de mil 200 millones de árboles de especies nativas y endémicas.

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¿Cuándo cae el último depósito de Sembrando Vida 2026 por 6,450 pesos?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar se extenderá del 3 al 27 de noviembre para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad, debido a que los depósitos se hacen en orden alfabético según su primer apellido.

A diferencia de Sembrando Vida que realiza la dispersión del apoyo económico por 6,450 pesos a todos los beneficiarios del programa el 11 de noviembre, sin tomar en cuenta la inicial de su apellido.

A partir de ese miércoles 11, hombres y mujeres mayores de edad que están afiliados al programa podrán disponer de los recursos depositados en su Tarjeta del Bienestar. Aunque no es necesario que hagan el recurso el mismo día del pago, estos permanecen seguros en su cuenta.

Recuerda que el dinero se deposita de manera mensual, mientras que los apoyos en especie para la producción agroforestal se dan de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

¿Quiénes se pueden inscribir al Apoyo Sembrando Vida?

Aunque de momento no hay un periodo de registro abierto al programa, si estás interesado en recibir este apoyo económico del Gobierno de México, debes cumplir con los siguientes requerimientos:

Ser mayor de edad.

Vivir en un municipio o localidad rural con rezago social.

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal.

Acreditar la propiedad o posesión de la tierra.

En caso de que el solicitante no cuente con las 2.5 hectáreas disponibles, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de 4 años.

De acuerdo con las Reglas de operación, cuando abra un nuevo periodo de registro se convocará a los interesados a través de Asambleas Ejidales y/o Comunales, mismas que serán presididas por las autoridades locales.

Durante estas asambleas que se celebrarán en la Casa Ejidal o lugares públicos de la Comunidad, se darán a conocer los requisitos y características del programa.

Personal Técnico del Programa se encargará del pre-registro de los agricultores interesados, y posteriormente se les hará una visita para validar su información y documentación correspondiente.