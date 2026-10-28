Programas sociales

Calendario de Pagos Bienestar Dará 6,450 Pesos en Noviembre 2026: ¿Quiénes lo Cobran?

La Secretaría del Bienestar ya dio a conocer las fechas de depósito de los apoyos económicos del último bimestre del año correspondiente a noviembre-diciembre 2026.

Pago Sembrando Vida Noviembre 2026. Cuándo cae depósito en Tarjeta BienestarEl Gobierno de México ha dado a conocer que el programa Sembrando Vida tiene presencia en 24 estados, donde entrega un apoyo económico y acompañamiento técnico. / Foto: Cuartoscuro.
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Calendario de Pagos Bienestar: ¿Cuándo Cae Depósito de 6,450 Pesos y Quiénes lo Cobran en Noviembre 2026? | N+