Educación

Autonomía Universitaria Debe Protegerse de Injerencias Externas: Ministra Yasmín Esquivel

El Pleno de la SCJN aprobó un proyecto de la Ministra referente a la Universidad Autónoma de Nayarit

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