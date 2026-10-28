Autonomía Universitaria Debe Protegerse de Injerencias Externas: Ministra Yasmín Esquivel

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, referente a la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma de Nayarit en su vertiente de autogobierno. Dicho estudio fue avalado en lo general por unanimidad de votos del Pleno, solo con el voto por invalidez parcial de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

La Corte concedió un amparo a la Universidad Autónoma de Nayarit, al considerar que diversas disposiciones de su Ley Orgánica vulneran su autonomía, por permitir que autoridades externas intervengan en la integración de órganos universitarios y en la elección de su Rector.

Al presentar el proyecto, la Ministra Esquivel, destacó que la autonomía universitaria es una garantía constitucional vinculada directamente con el derecho a la educación, pues permite que las universidades públicas cumplan sus funciones de enseñanza, investigación y difusión de la cultura con independencia en sus decisiones internas.

Señaló que esta autonomía comprende, entre otros aspectos, la facultad de establecer su propia forma de gobierno, definir las atribuciones de sus órganos y determinar los procedimientos para elegir a sus autoridades. En tanto, consideró que las disposiciones impugnadas exceden los límites que corresponden al legislador, al establecer la creación, integración y facultades del Consejo de Educación Media Superior, cuestiones que deben definirse conforme a la organización interna de la propia universidad.

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En su proyecto, la Ministra cuestionó que una persona ajena a la institución y designada por el Congreso del estado a propuesta del Gobernador, forme parte y presida el Colegio de Elección Universitario, encargado de conducir el proceso de elección de la Rectoría.

Esquivel Mossa subrayó que ninguna autoridad externa debe intervenir en decisiones que corresponden al autogobierno universitario, como la integración de sus órganos y la elección de sus autoridades.

Ante esto, planteó en su proyecto conceder el amparo para que las disposiciones impugnadas no se apliquen a la Universidad Autónoma de Nayarit, ni en el presente ni en el futuro, con el propósito de preservar su autonomía y garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

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