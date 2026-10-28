Habrá Mega Puente por Día de Muertos 2026 en Puebla ¿Cuándo Regresan a Clases?

Con motivo de las celebraciones de muertos, el fin de semana habrá mega puente escolar que aplica a todos los niveles educativos en el estado de Puebla.

Alumnos de educación básica, media superior y superior tendrán un respiro en las actividades habituales para preservar las tradiciones. Quienes resultarán afectados son los comerciantes al exterior de las escuelas.

Padres de familia ya fueron notificados sobre la suspensión de clases el viernes 30 de octubre por Consejo Técnico y el lunes 2 de noviembre, por fieles difuntos.

Por su parte la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) también compartió una circular ante la suspensión de actividades.

Estudiantes y profesores regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre de 2026.

Con información de N+

JAPR