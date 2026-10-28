Educación

Habrá Mega Puente por Día de Muertos 2026 en Puebla ¿Cuándo Regresan a Clases?

Alumnos de educación básica, media superior y superior tendrán un respiro en las actividades habituales para preservar las tradiciones

Las clases se reanudarán hasta la próxima semana en todas las escuelas.Las clases se reanudarán hasta la próxima semana en todas las escuelas. Foto: SEP Puebla

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Prepárate para el Mega Puente en Puebla: estudiantes de todos los niveles tendrán un descanso por Temporada de Muertos.

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