SEV Da Mega Puente de Cinco Días en Veracruz por Día de Muertos 2026: Municipios

Las autoridades educativas han emitido una circular en donde informaron sobre los días en los que no habrá actividades con motivo de las festividades dedicadas a los difuntos.

La Secretaría de Educación de Veracruz, indicó que este 2026 la suspensión de clases y labores administrativas será distinta, ya que habrá municipios en los que el mega puente será más extenso que en otros.

El viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre de 2026 se suspenderán las clases y labores administrativas en todo el estado de Veracruz por día de muertos, por lo que podrán gozar de 4 sin actividades sumando el fin de semana.

Mientras que en los municipios indígenas la suspensión de clases para los niveles de educación básica hasta media superior comprenderá del 30 de octubre al 3 de noviembre, reanudándose las actividades escolares el miércoles 4 de noviembre de 2026.

A continuación, compartimos el listado de los 47 municipios indígenas que tendrá 5 días sin clases.

Astacinga

Atlahuilco

Benito Juárez

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coetzala

Coxquihui

Coyutla

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chontla

Chumatlán

Espinal

Filomeno Mata

llamatlan

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

También se suma Magdalena, Mecatlán, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, Pajapan, Papantla, Platón Sánchez, Playa Vicente, Rafael Delgado, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Soteapan, Tantoyuca, Tehuipango, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Tlachichilco, Tlaquilpa, Tlilapan, Xoxocotla, Zaragoza, Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo, Tatahuicapan de Juárez, Uxpanapa y Santiago Sochiapan.