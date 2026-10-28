Educación

SEV Da Mega Puente de Cinco Días en Veracruz por Día de Muertos 2026: Municipios

Por las festividades dedicadas a los difuntos no habrá clases en el estado. Te compartimos la lista de municipios

Suspenden clases en Veracruz por día de muertos.Suspenden clases en Veracruz por día de muertos. Foto: N+

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Atención Veracruz: Este 2026, disfruta de un mega puente de hasta 5 días en municipios indígenas por las festividades de Día de Muertos.

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