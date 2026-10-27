Educación

Megapuente por Día de Muertos 2026 para Alumnos de Educación Básica en Nuevo León

Los estudiantes disfrutarán de cuatro días seguidos sin clases, de acuerdo con el calendario escolar

Escuela de Nuevo LeónEscuela de Nuevo León. Foto: Secretaría de Educación de Nuevo León

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