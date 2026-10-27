Megapuente por Día de Muertos 2026 para Alumnos de Educación Básica en Nuevo León

Este fin de semana los estudiantes de educación básica en Nuevo León tendrán un megapuente por el Día de Muertos 2026 y el consejo técnico que se realiza de forma mensual, de acuerdo con lo programado en el calendario escolar 2026-2027.

Son cuatro días los que forman el megapuente que podrán disfrutar los alumnos de educación básica para descansar y hacer diversas actividades con su familia y amigos. El descanso inicia el viernes 30 de octubre con la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, como cada mes.

El megapuente finalizará el lunes 2 de noviembre, considerado como día festivo por la celebración de Día de Muertos 2026. El regreso a clases para los alumnos de educación básica en Nuevo León será el 3 de noviembre; sin embargo, no es el único asueto que les espera en el mes.

Dos semanas después, los estudiantes tendrán descanso obligatorio el lunes 16 de noviembre, considerado como día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuya fecha oficial es el 20 de noviembre.

SHH