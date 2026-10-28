Cierran Calles por Fiesta Patronal de San Judas Tadeo en Saltillo, Coahuila

Con motivo de la fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo, se cerraron varias calles alrededor del templo ubicado en la zona Centro de Saltillo, Coahuila, para permitir el desarrollo de las actividades religiosas y la instalación de puestos y juegos mecánicos.

Las vialidades afectadas son Maclovio Herrera, desde La Llave hasta Urdiñola, y La Fragua, desde Juárez hasta Pérez Treviño. Por este motivo, se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas o evitar la zona, ya que el cierre se mantendrá hasta la madrugada del jueves.

Además de las actividades religiosas, en los alrededores del templo se instalaron juegos mecánicos para el entretenimiento de las familias, así como puestos de comida y artículos diversos como parte de la verbena popular organizada por la festividad.

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Como parte de las celebraciones, este martes por la noche se cantarán las mañanitas a San Judas Tadeo, mientras que el miércoles se celebrarán misas cada hora a partir de las 8:00 horas. También se realizará una peregrinación a las 6:00 horas, con salida desde el cruce de las calles Corona y La Fragua.

En el marco de esta festividad, el obispo de Saltillo, Hilario González, envió un mensaje a los devotos y fieles de San Judas Tadeo, reconocido como el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Los invitó a mantener la fe y tomar como ejemplo las enseñanzas del santo para aplicarlas en su vida cotidiana.



