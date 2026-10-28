Sociedad

Cierran Calles por Fiesta Patronal de San Judas Tadeo en Saltillo, Coahuila

Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas durante los festejos

Cierran Calles por Fiesta Patronal de San Judas Tadeo en Saltillo, CoahuilaSe cerraron las calles alrededor del templo ubicado en la zona Centro de Saltillo. Foto: N+

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