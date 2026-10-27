Desde temprana hora, un grupo de padres de familia de un salón de primer grado, se manifestaron a las afueras de la escuela primaria Profesor Jesús Siller Flores, en Piedras Negras, Coahuila, donde comenzaron a reunir firmas para solicitar ante las autoridades educativas el cambio de maestra.

Las manifestantes señalaron que la docente presuntamente cuenta con antecedentes de conflictos en otros planteles educativos de la ciudad, motivo por el cual se oponen a que continúe al frente del grupo y buscan que la Secretaría de Educación intervenga en el caso.

Sin embargo, la protesta también generó inconformidad entre otros padres de familia, quienes llegaron con sus hijos para iniciar la jornada escolar y se encontraron con los accesos cerrados. Expresaron que, aunque respetan las peticiones de las madres de primero B, consideran injusto que se afecte el derecho a la educación del resto de los estudiantes por una situación que involucra a un solo grupo.

Por su parte, la directora del plantel evitó emitir declaraciones y explicó que se encontraba a la espera de las autoridades educativas de la región para determinar las acciones correspondientes y buscar una solución al conflicto.

Mientras tanto, las madres de familia continuaron con la recolección de firmas para formalizar su petición ante la Secretaría de Educación. Hasta el momento, quedó pendiente una respuesta oficial sobre la solicitud de cambio de docente.