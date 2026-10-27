Sociedad

Se Manifiestan para Pedir Destitución de Maestra en Piedras Negras, Coahuila

Las personas se reunieron para recolectar firmas e impidieron el acceso al plantel educativo

Se Manifiestan para Pedir Destitución de Maestra en Piedras Negras, CoahuilaPadres de familia impidieron el acceso a la primaria Jesús Siller Flores en Piedras Negras. Foto: N+

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